«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими». Заявление Безруков сделал на своей странице в «Инстаграмме». Один из подписчиков поинтересовался, зачем актер приезжал в Екатеринбург на молебен-митинг: «Неужели из-за денег?». На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.

РИА «Новый День» приводит ответ полностью, сохраняя авторские орфографию, пунктуацию и стиль. «Опомнитесь!!!!! Это СОБОР ВАШЕЙ НЕБЕСНОЙ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ!!!!!!!! Будет восстановлена историческая справедливость! Вы совсем спятили?!?!! В 1930 году снесли 8 храмов...безбожники!!!!! И теперь вы?!?! Протестующие(((( На историческом месте не дали восстановить, на пруду поставить не дали и теперь?!?!?! Совсем страх Божий потеряли? Кто вас надоумил распространять хештег «храму нет»,о душе подумайте своей!!!! Что же у вас в головах-то творится?!?! Жаль мне вас! Я видел проект, и сквер сохранится,и деревья останутся,и собор будет потрясающий!!! Одно радует,вас не будет,жалкой кучки якобы недовольных,а СОБОР БУДЕТ СТОЯТЬ В ВЕКАХ! И радовать ПРАВОСЛАВНЫХ ЛЮДЕЙ И ВСЕХ гостей Екатеринбурга! Это будет одно из самых красивых мест вашего города!"

Мероприятие с участием «звезд» прошло в Екатеринбурге в минувшее воскресенье. Екатеринбургская епархия провела масштабный молебен в честь Торжества православия, на который собрались порядка 8 тысяч человек. Помолиться за храм помимо Безрукова приехали Алексей Чадов, Михаил Галустян, Михаил Пореченков и Дмитрий Грачев, известный по амплуа «двойник Путина».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.03.19

Защитим свободу и PornHab: в Екатеринбурге прошёл пикет против изоляции Рунета (ФОТО). / Блогер Наташа Давыдова: «Бодипозитив придумали для людей с особенностями, а подхватили его лентяи» (ФОТО). / Антон Шипулин официально подтвердил участие в выборах в Госдуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»