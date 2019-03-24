Выпускник семинарии с пастафарианцем в сквере у Драмы провели молитву и клоунаду (ФОТО)

Выпускник духовной семинарии Виктор Норкин сегодня молился за сохранение сквера около театра драмы. Молитва вышла «несогласованной», но экс-семинаристу стражи порядка не мешали. К нему присоединился почитатель Летающего Макаронного Монстра, добавив долю фарса.

Виктор Норкин у сквера сегодня прочитал молитву «О сохранении творения Божия», суть которой состоит в просьбе о том, чтобы Бог сохранил природу от тех, кто хочет вырубать деревья, убивать животных, птиц, топтать посевы. Экс-семинарист негромко прочитал псалом, перекрестился.

Несколько человек подошли посмотреть и снять молитву на телефон. Но рядом находился куда более громкий Ярослав Ширшиков, самопровозглашенный глава пастафарианцев в Екатеринбурге.

Он покричал о том, что право на существование должны иметь все конфессии и предложил зрителям доширак. Как представитель Церкви Летающего Макаронного Монстра, Ширшиков надел дуршлаг на голову, взял в руки бутылку пива и пачку лапши. «Акцию протеста превратили в клоунаду. Зачем это? Лучше нормально 7 апреля собраться», – прокомментировал происходящее один из очевидцев.

Виктор Норкин, напомним, хотел провести молитвенный чин в сквере с участием других православных – в ответ на массовый молебен с участием «звезд», который прошел на прошлой неделе. Но в министерстве общественной безопасности запретили верующим противникам будущей стройки собраться, чтоб помолиться. Якобы на этом месте будет проходить другая акция – однако никакого другого мероприятия не было. Впрочем, полицейские выпускнику семинарии никак не мешали, и, отчитываясь о происходящем по телефону, говорили, что «плакатов нет, ничего нет, Норкин читает молебен».

Как уже сообщал «Новый День», в минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошло мероприятие с участием «звезд»: Екатеринбургская епархия провела масштабный молебен в честь Торжества православия, на который собрались порядка 8 тысяч человек. Помолиться за храм приехали Алексей Чадов, Михаил Галустян, Михаил Пореченков, Дмитрий Грачев, известный по амплуа «двойник Путина» и Сергей Безруков. Последний позже весьма резко ответил в своем инстаграме одному из защитников сквера. «Совсем страх Божий потеряли? Кто вас надоумил распространять хештег «храму нет», о душе подумайте своей!!!! Что же у вас в головах-то творится?!?! Жаль мне вас!", – написал известный актер.

Напоминание о молебне, прошедшем 17 марта

Защитники сквера планируют собраться на месте строительства храма 7 апреля – они будут «обнимать» сквер.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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