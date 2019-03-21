На Октябрьской площади в воскресенье пройдет «несогласованная» молитва за сквер

Выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин в воскресенье, 24 марта, проведет одиночную молитву за сохранение сквера около Театра драмы. На этой площадке, напомним, планируется строительство храма святой Екатерины.

«Есть прекрасная молитва «О сохранении творения Божия», суть которой состоит в просьбе о том, чтобы Бог сохранил природу от тех, кто хочет вырубать деревья, убивать животных, птиц, топтать посевы и т.п. Ведь всякое творение Божие дано человеку во благо. Природа – это храм Божий, который Бог повелел сохранять человеку. Храм же каменный нужно строить в месте, которое не будет вызывать конфликтов, ибо дом, построенный на песке, рухнет вскоре», – написал на своей странице в фейсбуке Виктор Норкин.

Изначально он планировал провести молитвенный чин в сквере с участием других православных и подал уведомление в региональное министерство общественной безопасности. Но чиновники отказали ему на том основании, что в то же самое время на площадке будет проходить другое публичное мероприятие, которые было заявлено еще раньше. Кто является организатором другого мероприятия, в МОБ умолчали. Чиновники рекомендовали Норкину перенести свой «пикет» в сквер на углу улиц Большакова и 8 Марта.

В итоге Виктор Норкин придет в воскресенье в 14:00 в сквер у Театра драмы один, чтобы помолиться за сохранение деревьев от вырубки.

Напомним, 17 марта на Октябрьской площади прошел масштабный молебен, организованный Екатеринбургской епархией. Православные молились за возведение храма святой Екатерины. На богослужении присутствовали порядка 8 тысяч человек, среди которых были первые лица региона и звездные актеры из Москвы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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