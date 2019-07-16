«Сепаратисты и диверсанты»: власть готовит новую атаку против защитников Шиеса

В Архангельской области против активистов, которые борются за остановку строительства мусорного полигона «Шиес», готовятся провокации: возможны обвинения в диверсиях и сепаратизме. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог Валерий Соловей, выступая накануне на открытой лекции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что протесты, которые не утихают в Архангельской области уже восьмой месяц, очень необычное явление для России. «В Шиесе, в Архангельской области довольно редкий, может быть, пока единственный для России случай долговременного и упорного организованного сопротивления. Там борьба идет 8 месяцев. Она стала общенациональной – не было в России последние несколько лет ничего подобного», – подчеркнул Соловей.

По его мнению, сейчас власти готовятся дискредитировать протест. «Я знаю, что сейчас их хотят скомпрометировать, обычным для «охранки» образом – обнаружить оружие и боеприпасы. Сказать, смотрите, они же сепаратисты, диверсанты», – сказал он.

Кроме этого, как считает политолог, власти могут попытаться расколоть само протестное движение. «Сменится в Архангельской области губернатор, новый объявит, что нет, никого мусороперерабатывающего завода там не будет. Это глупость», – пояснил он.

В то же время, эксперт выразил уверенность, что протест в Шиесе все же увенчается успехом. «Борьба идет, не могу сказать, что крайне успешно, но, по крайне мере, неплохо. Мое общение с людьми, которые эту борьбу ведут, позволяет мне говорить, что рано или поздно, победа будет за ними. Но это будет тяжелая победа», – заключил Соловей.

Как сообщал «Новый День», проблема московского мусора официально вышла за пределы столицы и угрожает сразу нескольким регионам. В частности, в Архангельской и Калужской областях планируется строительство экотехнопарков. Примечательно, что оба участка не предназначены для строительства подобных сооружений, так как местности заболочены и богаты грунтовыми водами.

В Шиесе – на территории, где планируется строительство, берут начало реки Вычегда, Северная Двина. В Михалях – истоки рек Лужа, Язовка, Шаня, ручьи и стоки впадают через местные реки в Угру и Оку. Более того, часть этих земель попадает в водоохранную зону.

Стоит отметить, что проект экотехнопарка «Калуга» разработал «МосводоканалНИИпроект», в совет директоров которого входит вся верхушка руководства Департамента капитального ремонта города Москвы, в том числе, начальник департамента Алексей Елисеев. Заказчиком строительства калужского экотехнопарка выступает ООО «ПрофЗемРесурс». По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем этой компании является ОАО «Мосводоканал», принадлежащее правительству Москвы. Возглавляет компанию «ПрофЗемРесурс» бывший сотрудник департамента строительства Москвы Олег Панкратов, который сейчас является заместителем директора ООО «Технопарк», арендующего землю в архангельском Шиесе.

Экологические активисты в Архангельской области в буквальном смысле ушли в леса с палатками и блок-постами под фронтовыми лозунгами «победа будет за нами».

Активист общественного протеста против строительства экотехнопарка «Шиес» Вячеслав Григорьянц в интервью РИА «Новый День» ранее отмечал, что давление на противников «экостройки» совершенно неадекватно.

Москва, Мария Вяткина

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