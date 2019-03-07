«Будем «воевать», а что делать?» В России появились «зеленые партизаны»

Протест жителей России против «мусорной политики» властей перерастает в партизанскую войну. Экологические активисты в Архангельской области, где сейчас формируется движение против строительства экотехнопарта «Шиес», в буквальном смысле ушли в леса с палатками и блок-постами под фронтовыми лозунгами «победа будет за нами».

Корреспондент РИА «Новый День» связался с одним из активистов протеста и узнал, что сейчас происходит на месте событий, почему стройка временно приостановлена и как на ситуации скажется отмена публичных слушаний о строительстве «Шиеса».

«Они же сами нас спровоцировали»

Активист общественного протеста против строительства экотехнопарка «Шиес» Вячеслав Григорьянц в интервью РИА «Новый День» сказал, что протест сформировался в результате недальновидности местных властей. Он напомнил, что губернатор области Игорь Орлов сначала заявлял, что там планируется построить деревоперерабатывающий завод.

«Это была первая версия. Вот так наш губернатор врет своему народу. Потом была версия, что это переработка еще чего-то. И последняя – свалка, просто хранить. Они теперь мусор называют «товаром из Москвы». Говорят: «товар» упаковываем, потом продавать будем. А его рассортировать невозможно, его же в Москве будут измельчать и вперемешку вести к нам. Рассортировать невозможно. Единственное что с ним можно сделать – это сжечь, а это еще хуже для природы», – сказал он.

При этом, по словам Григорьянца, активный протест начался именно потому, что изначально региональные власти всячески пытались скрыть информацию о «мусорных» планах. «Они же сами нас спровоцировали. У нас люди действительно тихие, им не до политики совершенно, не трогали бы – и слава Богу. Если бы у нас Орлов был поумнее, они бы сделали по-другому – план показали людям, лапши на уши навешали, как обычно – люди бы как «спали», так и «спали» бы. Но они решили втихаря туда зайти, чтобы никто не заметил. А вот люди увидели», – сказал он.

По его словам, такие несостыковки уже на ранней стадии строительства так называемого экотехнопарка привлекли внимание местных жителей, для которых самоуправство власти стало последней каплей. «Люди просто борются за свою жизнь. Они забрали у нас пенсии, подняли НДС и цены. А теперь и жизнь собираются забрать. И люди встали – не хотят идти на плаху молчаливо», – подчеркнул Григорьянц.

Активист пояснил, что строительство так называемого экотехнопарка является вопросом жизни и смерти, потому что территория заболочена и является заповедной зоной.

«Наш закон запрещает кидать там мусор, это же болото и начало рек. Там берут начало Вычегда, Северная Двина. И все эти 10 млн тонн пойдут в реки – даже Скандинавии достанется. Узаконить процесс невозможно. Поэтому у них и документов нет – только липовые экологи, которые говорят, что это копать под 30 метров – безопасно. Есть старые советские исследования этих мест, в которых говорится, что трогать это место запрещено. Это заповедная зона, тут редкие краснокнижные животные и растения. А они сюда гигантскую свалку», – возмутился Григорьянц.

По его словам, сопротивление планам властей становится все сильнее, сдаваться местные жители не собираются. «Раньше это было спонтанно и бардачно, сейчас мы организовываемся. Прямо военные действия, организованное сопротивление. Мы ставим палатки, вагончики. Людей как прорвало – кто печку предлагает подвести, кто рации, полезное что-то купить», – отметил он.

В группе в «Контакте» «МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ!!» противники «экотехнопарка» действительно постоянно размещают фото и видео отчеты с ночных и дневных дежурств, «сводки» происшествий со своих дежурств, фото палаток, которые были куплены на пожертвования. Примечательно, что новые «зеленые партизаны» проводят много параллелей с Великой Отечественной войной: «Великая Отечественная Война 1941-1945 г. Это были наши отцы и деды. Они отстояли право на жизнь своим потомках, и мы не должны посрамить их седины. ПРАВДА всегда ОДНА, и она за НАМИ».

Стоит отметить, что отсылка в Великой отечественной войне не раз проскальзывала и в других «горячих» мусорных точках. Например, в подмосковном Рузском районе летом 2018 года местные жительницы живой целью вставали на дороге, чтобы не допустить проезд машин с мусором, и пели «Вставай, страна огромная».

«Они же одни отстояли практически за всю нашу область, пока остальные не проснулись»

По словам Григорьянца, большую роль в сопротивлении сыграли жители поселка Урдома, который оказался ближе всех к «линии фронта». «Если бы не было урдомских, сдали бы мы давно уже этот фронт. Они же одни отстояли практически за всю нашу область, пока остальные не проснулись. А они полгода были в этой борьбе одни. Они истощены и физически, и духовно», – сказал он.

Григорьянц считает, что давление на противников «экостройки» совершенно неадекватно. «В январе поставили вагончик, сделали там спутниковую связь, человек, Юра, там просидел почти 3 недели, бизнес свой забросил. Так вот, когда там вагончик поставил, приехали две девчонки, Аня и Оксана – из Архангельска и Северодвинска. Снимали видео, спрашивали. К ним привязались, что они занимались проституцией и заразили работников стройки – что может быть глупее? Еще говорят, что нам платят американцы… А я как увидел, что туда приезжать начинают, подумал если они могут почему я-то не могу?», – рассказал активист.

По его словам, первое время ситуацию было очень сложно переломить. «Охранники ходили в масках, охрана, кстати, московская, там вообще все из Москвы, дорожные строители тоже из Москвы. Контора «Технопарк» тоже московская. Они ходили в балаклавах. Законом запрещено частному лицу надевать балаклаву, за это административное нарушение. У нас никто ничего не замечал. Никаких бейджиков не было, ходили – отпихивали активистов, вели себя очень нагло. Но у нас их девчонки очень быстро на место поставили, пошумели. Потом охранники эти открыли лица. Повесили бейджики, стали вежливо себя вести», – отметил Григорьянц.

Блокада

В начале марта «зеленым партизанам» удалось переломить ситуацию. Сейчас активисты перекрыли лесные дороги, ведущие к стройке, работы приостановлены – машины с топливом не могут попасть на объект.

«Они начали делать забор, недельки 2-3 назад, активно обносить всю эту стройку забором. Понятно, что никаких документов нам опять же не показали. Сопротивляться трудно. У нас так устроено, что если человек построил, то снести нельзя, только через суд. Сначала мы к этим заборам относились ровно, но получилось так, что стало невозможно на машинах проехать и это стало людей раздражать. Вызывали полицию. Полиция не реагировала, потому что там нет проезжей части, и они якобы ничему не мешают. В итоге – ребята решили, что раз нет проезжей части, мы их машины пускать не будем. Это сработало. Приехавшая уже по их вызову полиция тоже ничего не смогла сделать. Проезжей части нет и нет проблем», – сказал Григорьянц.

При этом он отметил, что местная полиция старательно не замечает все нарушения. «У нас есть видео, где полицейский попытался буквально протащить машину сам, заставлял ее ехать вперед, а перед ней стоял человек. А он говорил: Давай, езжай. Предлагал машине наехать на человека. В общем, мы перекрыли подъезд и здесь, и со стороны Коми. А там, кстати, полицейские на нашей стороне. Там другая ситуация, они даже дежурят, чтобы не было бандитских наездов», – подчеркнул он.

По словам Григорьянца, после начала блокады стройки местный бизнес начал терять прибыль и перешел «к наступлению», а поставками бензина «заведует» местный бизнесмен Борис Сидоров.

«Он тут хорошо известен, с ним и не очень хорошие дела связывают. И когда мы преградили дорогу – денежный поток иссяк, он, видимо, начал беситься. Решил ситуацию изменить, подвязал ребят. Приехало 7 машин, а кто пойдет против местных? Мы по номерам машин посмотрели – те же, кто участвовал в строительстве. Одели на себя медицинские маски и пришли попугать. На нашем посту было человек пять. Хорошо, что у нас ребята стойкие на костре. Они среагировали очень быстро и жестко. Шли разговоры и оттягивали время, пока с Урдомы не подъехала вся остальная местная публика наша. Человек 60 было. Они их окружили. Кто-то из «бандитов» успел уехать, а их руководитель убежал в бытовку у стройки. Полиция уже его потом из бытовки вытащила и допрашивала. У одного оружие обнаружилось в машине», – рассказал он.

«Дальше там туманно, местные знают, что полицейских «кормит» Сидоров, вот все время на тормозах спускают», – добавил Григорьянц.

Активист также рассказал, что после того, как противникам «экотехнопарка» удалось остановить подвоз бензина, появилась вера в то, что победа действительно будет. «Техника стоит, люди уезжают. Там гораздо меньше рабочих, настроения чемоданные. Слушания вторые удалось сорвать. Это очередная победа», – сказал он.

«Будем «воевать», а что делать?»

Григорьянц подчеркнул, что местные жители намерены сопротивляться планам властей до победного конца. «А потом нам предстоит отстоять и другие районы. Они назначили полигоны в нескольких местах, а там еще менее удобно, там глухомань полнейшая. Как туда добираться… но, слава Богу, они нас подготовили, натренировали – и мы готовы, поедем. Будем ставить лагеря сопротивления. Будем воевать, а что делать? Когда я собирал подписи, я общался с жителями – даже бабушки, которые смотрят только центральные каналы, этой ерунде, которая идет с каналов и в газетах, уже не верят абсолютно. Вера во власть давно потеряна», – сказал он.

«В Котласе митинги на глазах растут. Чтобы у нас в Котласе люди выходили на митинг – такого вообще не бывало. 100, ну 50 человек коммунисты соберут – все. А тут 1200 человек начали собираться на окраине. Люди пешком шли, погода была плохая. А на второй митинг, 3 февраля, уже 2,5 тысячи пришло, хотя место еще более неудобное дали. Возмущение идет по нарастающей», – рассказал Григорьянц.

Напомним, стоимость «приоритетного инвестиционного проект» Архангельской области экотехнопартка «Шиес» оценивается в 10,5 млрд рублей. Предположительно, бОльшую часть средств на его реализацию выделят из столичного бюджета. Генподрядчиков стройки выступает компания ООО «Технопарк».

В конце января Северо-Западное управление Ростехнадзора провело проверку стройки в Шиесе. По ее результатам в отношении ООО «Технопарк» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 9.5 часть 1 КоАП. Сейчас Ростехнадзор судится с компанией из-за «незаконного капитального строительства» на участках около станции Шиес.

4 марта активистам удалось сорвать общественные слушания по утверждению нового генплана МО «Урдомское» с учетом нового экотехнопарка. Примечательно, что слушания должны были пройти по адресу – Урдома, улица Калинина, дом 7, в помещении, арендованном бизнесменом Борисом Сидоровым. Однако сам Сидоров вечером 3 марта был задержан. Ему предъявлено обвинение в незаконной вырубке леса при строительстве линии электропередач «ВЛ Урдома-Шиес». Накануне его отпустили.

6 марта состоялось очередное заседание по иску Ростехнадзор, но судья перенесла рассмотрение дела на 13 марта.

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