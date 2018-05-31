«Идет война народная…»: в Рузском районе новая стычка местных жителей с полицией

В Подмосковье продолжаются стычки с полицией жителей региона, выступающих против строительства мусорного полигона рядом с деревней Щелканово Рузского района. Сегодня, как минимум, было задержано четверо человек, пытавшихся блокировать въезд на свалку.

В частности, у полигона в Щелканово задержали Александра Болдина, Вячеслава Елисеева, Василия Видюка и Игоря Попова, их доставили в отдел полиции по Рузскому району. На мужчин составили протоколы по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции»), после чего увезли в Рузский районный суд, передает «ОВД-Инфо»

Отмечается, что возможно полицейские задержали и других местных жителей.

На опубликованном сегодня в YouTube ролике также видно, что женщины живой целью вставали на дороге, чтобы не допустить проезд машин с мусором, и пели «Вставай, страна огромная».

Представители полиции силой оттаскивали с дороги женщин, которые повторяли, что у мусоровозов нет разрешённой документации, позволяющей выбрасывать мусор в Сычевский ГОК, куда по федеральному закону в принципе нельзя ссыпать ничего, кроме грунта. «Если бы это было законно, никто бы тут не стоял», – кричали люди.

После того, как подряд проехало 6 машин, правоохранители разошлись.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в Рузском районе рядом с деревней Щелканово организована площадка «временного хранения отходов». Кроме этого, в рамках новой территориальной схемы по обращению с отходами там предусмотрено строительство мусороперерабатывающего завода. Местные жители с 10 мая находятся «на осадном положении». Они подчеркивают, что им до сих пор не предоставлено никакой разрешительной документации, а процесс строительства, вместе с завозом мусора уже идет полным ходом.

«В Сычево никакой свалки быть не может. Сычевский ГОК был закрыт решением государственной горно-технической инспекции в силу того, что в ходе добычи природных ископаемых были вскрыты водоносные слои. Если сегодня там захоранивать мусор, этот фильтрат прямиком попадает в водоносный горизонт, питьевой водой которого питается Москва, запад Москвы. Многомиллионный мегаполис будет отравлен бездумной политикой Воробьева», – заявил накануне депутат Чеховского городского округа Николай Дижур.

Как напомнил депутат городского поселения Сычево Рузского района, староста деревни Щелканово Николай Голубев, 89 Федеральный закон оговаривает, что карьеры можно засыпать только грунтом – ни строительным мусором, ни бытовым тем более.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.05.18

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