«Подарил» мусорную свалку и ушел: глава Рузского городского округа подал в отставку

Сегодня глава Рузского городского округа Максим Тарханов заявил о сложении с себя полномочий. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, это заявление прозвучало в ходе совещания с руководящим аппаратом города.

«Я благодарен всем вам за нашу совестную работу на протяжении этих практически пяти лет. Вместе мы с вами многое сделали, много задач и проблем, которые есть в нашем городском округе, были решены благодаря такой тесной, дружной команде. Благодарен каждому. Я перехожу на другую работу. В связи с этим сегодня объявляю – я ухожу в отставку с 5 ноября», – сказал он.

Предполагается, что с 6 ноября будет исполнять обязанности первый заместитель главы города Дмитрий Шведов.

«Работа продолжается, остается масса задач и вопросов, которые мы начали, они обязательно будут завершены. Я всегда на связи, и если будут какие-то вопросы, всегда готов помочь. Благодарен каждому из вас, спасибо»,– сказал Тарханов.

В последнее время Рузский район стал известен массовыми протестами местных жителей против строительства по инициативе Тарханова «временного» мусорного полигона в промзоне бывшего Сычевского ГОКа, а также возведения рядом с деревней Щелканово мусороперерабатывающего завода.

Противники такой «мусорной политики» заявляли, что в случае реализации планов властей этот район и близлежащие территории рискуют оказаться в зоне экологического бедствия. В частности, депутат городского округа Чехов Николай Дижур отмечал, что там «никакой свалки быть не может». «Сычевский ГОК был закрыт решением государственной горно-технической инспекции в силу того, что в ходе добычи природных ископаемых были вскрыты водоносные слои. Если сегодня там захоранивать мусор, этот фильтрат прямиком попадает в водоносный горизонт, питьевой водой которого питается Москва, запад Москвы. Многомиллионный мегаполис будет отравлен бездумной политикой Воробьева», – заявлял Дижур.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.18

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