В ожидании катастрофы: «временная» мусорная свалка в Русском районе угрожает отравить питьевую воду Москвы

Очередной зоной «боевых действий» в мусорной войне жителей Московской области против властей стал Рузский городской округ, где в промзоне бывшего Сычевского ГОКа была организована площадка «временного хранения» отходов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», у местного населения и министерства экологии Подмосковья совершенно разный взгляд на происходящее, а несоответствие информации, которую распространяет ведомство в попытке успокоить людей, вызывает все больше и больше вопросов в компетентности органов власти.

В понедельник на пресс-конференции глава минэкологии Подмосковья Александр Коган пытался в очередной раз успокоить общественность, утверждая, что объект «временного хранения» мусора в Рузском районе открылся «только из-за того, что на сегодняшний день есть проблемы объемами захоронения».

«Руза сочла необходимым для себя это сделать. Есть сегодня перебои с захоронением отходов. Они делают это для себя, чтобы решить проблему санитарной очистки территории», – заявил Коган и выразил полное непонимание, почему «объект временного хранения» вызывает бурный общественный протест.

Министр утверждал, что «всегда временное хранение было предусмотрено законодательством». «Одиннадцать месяцев – пожалуйста, вы можете использовать территорию, которая надлежащим образом оборудована, у которой есть все допуски. Для этого лицензировать не надо ничего. Это федеральный закон, читайте его внимательно», – обратил внимание Коган.

При этом он подчеркивал, что эта ситуация вполне нормальная – в Московской области таких площадок – десятки. «Их было около 40: в Одинцово, в Химках, в Мытищах, в Москве их очень много. Почему заинтересовала именно Руза? Потому что «Ядрово» рядом?» – сказал он.

«Там бывший заброшенный карьер, который по большому счету, собирает все талые воды. Однозначно, объект должен быть отделен от почвы, от грунтов, воды – должна быть геосинтетическая пленка, водонепроницаемая, ливневые воды должны собираться, аккумулироваться, очищаться. Технологии надо соблюдать», – прокомментировал министр.

Кроме этого, он отметил, что для рядом с деревней Щелканово будет построен «современнейший мусороперерабатывающий завод», однако, по его словам, «хвосты», которые необходимо закапывать, составят там 20%, а не 10% – как было сказано местными жителям, но и даже в этом случае якобы «никаких рисков нет».

В то же время Коган осудил действия местных жителей, которые активно препятствуют мусоровозам и мешают властям. «То, что жители перекрыли дорогу... Я считаю, что нужно действовать только в рамках закона. Если вы считаете, что поступают незаконно – обращайтесь в правоохранительные органы. А если вы действуете незаконно, к сожалению, у меня тут комментариев нет», – заявлял он.

Сегодня на пресс-конференции в Москве выступили противники «временного хранения» мусора в Рузском районе. Были приведены вполне заслуживающие внимания доводы, после которых заявления Когана о нормальности ситуации вызывают, как минимум, недоверие и дополнительные вопросы.

В частности, депутат городского округа Чехов Николай Дижур выразил уверенность в том, что с точки зрения экологической безопасности жителей не только Рузского и близлежащих районов, но и Москвы, строительство мусороперерабатывающего комплекса и организация свалки рядом с деревней Щелканово незаконно.

«Я как горный инженер четко и однозначно могу заявить, что в Сычево никакой свалки быть не может. Сычевский ГОК был закрыт решением государственной горно-технической инспекции в силу того, что в ходе добычи природных ископаемых были вскрыты водоносные слои. Если сегодня там захоранивать мусор, этот фильтрат прямиком попадает в водоносный горизонт, питьевой водой которого питается Москва, запад Москвы. Многомиллионный мегаполис будет отравлен бездумной политикой Воробьева», – заявил Дижур.

Депутат городского поселения Сычево Рузского района, староста деревни Щелканово Николай Голубев со своей стороны отметил, что власти сначала пытались запутать местных жителей красивой картинкой мусороперерабатывающего комплекса и даже не пытались узнать их мнение.

По его словам, проблемы начались после массовых протестов в Волоколамске. Как сказал Голубев, 10 апреля на «круглом столе» в Рузе представителям местной общественности был представлен проект «экотехнопарка» – мусороперерабатывающего комплекса, строительство которого лоббирует министерство экологии и природопользования Московской области,

«Цинично врут. Крутят ролики, что 10% будет остаток хвостов, что он будет приносить прибыль, даст новые рабочие места – 200 мест. С большим обманом, циничным, в глаза говорят одно, делают – другое», – заявил Голубев.

Депутат пояснил, что местные жители так и не добились от властей «правоустанавливающих документов», которые бы объясняли, почему на месте карьера разрешено строительство комплекса – по сути новой свалки.

«Никаких документов у них до сих пор нет. 89 Федеральный закон гласит, что карьеры можно засыпать только грунтом – ни строительным мусором, ни бытовым тем более», – подчеркнул он.

При этом Голубев считает, что «временное складирование мусора» в промзоне ведется также с нарушением технологии, о необходимости соблюдения которой говорил министр Коган.

«Временное хранение – у площадки должно быть твердое покрытие. Там сделали: на глину присыпали песка, положили биотекстиль, мембрану, склеили, потом опять текстиль, песка полметра и на этот песок стали возить мусор. Высота максимум должна быть 2 метра и по нему техника не должна ездить. А они сыплют с песком, все сваливают в кучу бульдозерами», – рассказал он и пояснил, что сначала возили по 5-6 машин, потом мусоровозов стало проезжать до 40 в день.

«Мы с 10 мая на осадном положении. Организовано круглосуточное дежурство. Строительство и сейчас продолжают», – сказал он.

«Это происходит под эгидой высокоэффективного мусороперерабатывающего завода с остатком 10%. Мы стали изучать этот рынок переработки. Японцы дошли только до 30% переработки. Может, у нас в России могут 7-10% чего-то взять: пластик, бумагу, дерево, а остальное – закапывают тут же. Этот полигон для зарабатывания денег», – заявил депутат.

При этом Голубев подчеркнул, что местные жители настроены на серьёзную борьбу – в выходные дни дежурить у полигона выходит по 300-400 человек. Активисты ищут помощь везде: в понедельник даже намерены отправить письмо о помощи патриарху Кириллу.

Москва, Мария Вяткина

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