В водах Байкала и водохранилищах Ангары выявили цианобактерии, вырабатывающие опасные токсины. Они могут поражать печень и оказывать паралитическое воздействие на нервную систему людей и животных, пишет газета «Известия».

«Речь о микроцистинах и сакситоксинах. Первые при попадании в организм человека или животного могут вызвать отравление и поражение печени, а вторые – это нейротропные яды. Они воздействуют на нервную систему, блокируя передачу сигналов между нервными клетками. В конечном счете это может привести к параличу и даже гибели организма», – пояснила изданию заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых.

По словам собеседницы газеты, ученые долгое время считали, что для Байкала эта проблема неактуальна, однако сейчас специалисты обнаружили, что концентрация опасных веществ присутствует в озере и Ангаре. Более того, в популярных туристических зонах показатели иногда превышают безопасные уровни, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

«В прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы. Основными очагами активности опасных микроорганизмов стали места с высокой туристической нагрузкой», – сказала Белых.

По предположению специалистов, попадание опасных веществ в воду может быть связано со сбросом недостаточно очищенных канализационных стоков из поселков и турбаз, а также повышение температуры и застой воды.

Основной путь попадания цианотоксинов в организм человека – употребление некипяченой воды и купание в акваториях, где наблюдается «цветение». Кроме того, опасные вещества могут проникать в системы водозабора крупных населенных пунктов, расположенных на берегах Байкала и Ангары.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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