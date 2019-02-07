Унижение до беспредела: мусор из сытой Москвы на голову жителям нищих регионов

Проблема московского мусора официально вышла за пределы столицы и угрожает сразу нескольким регионам. Власти заверяют в экологичности и прибыльности так называемых экотехнопарков, которые планируется построить в Архангельской и Калужской областях. Однако экологи обращают внимание на бессмысленность этих грандиозных мусорных планов.

Корреспондент РИА «Новый День» попытался разобраться, что и кто стоит за резонансной стройкой экотехнопарка «Шиес», вызвавшего протест в Архангельской области, каким образом она связана с полигоном рядом с деревней Михали Калужской области и каковы перспективы мусорной политики.

Москва становится кошмаром для провинции

В России последние десятилетия неуклонно формировалось противостояние между Москвой, которая поглощала большую часть доходов страны, и остальными регионами. Линия «фронта» пролегает сразу в нескольких плоскостях – от политической до финансовой и ресурсной. Сейчас в этот список попал мусорный вопрос – московская мэрия попыталась найти выход из «коллапса» за пределами столицы и утопающего в отходах жизнедеятельности Подмосковья.

Депутат подмосковного городского округа Чехов Николай Дижур в интервью РИА «Новый День» обратил внимание, что корни мусорной проблемы лежат в «переделе рынка» обращения с коммунальными отходами.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев 10 апреля 2013 года обратился с письмом к Путину о закрытии 39 полигонов в целях создания мусороперерабатывающей отрасли. Мусороперерабатывающую отрасль он не создал. 24 полигона закрыл, лицензии у прежних владельцев отобрал и повез на 15 переоформленных на свои структуры мусорные полигоны, каждый из которых мгновенно стал миллионером», – отметил Дижур.

По его оценке, в результате ситуация в столичном регионе оказалась патовой: стало понятно, что везти московский мусор в Подмосковье уже некуда. В этой ситуации власти решили пойти по пути наименьшего сопротивления – построить новые полигоны подальше от своих глаз.

Как считает Дижур, современные экотехнопарки, как описывают их власти, и строительство которых уже началось в Калужской и Архангельской областях, на самом деле не представляют из себя ничего нового.

«Что такое этот экотехнопарк? Это ровном счетом – ничего. Это модернизированная свалка, способная переработать до 30% ввозного мусора. Им не выгодно делать что-то большее, это были бы затраты. А чем меньше затрат, тем выше прибыль», – отметил он.

При этом Дижур подчеркнул, что на мусорном бизнесе завязаны очень высокопоставленные лица и речь не идет о простых предпринимателях. «У меня региональный оператор – фирма, которая прочно аффилируется с Петром Бирюковым – вице-метром Москвы (ООО «МСК-НТ»). Да и в целом, попасть в список (регоператоров) рядом с сыном Чайки (Игорь Чайка – сын Генпрокурора РФ, основной владелец компании ООО «Хартия»), сыном Ротенберга («Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга, строит один из четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье) и «РТ-Инвест» (подконтрольна госкорпорации «Ростех» во главе с Сергеем Чемезовым) можно, только являясь одним из этой кампании», – сказал он.

Москва идет напролом

Один из организаторов митинга против мусорной политики властей в Архангельской области Олег Мандрыкин в комментарии РИА «Новый День» подчеркнул, что Москва активно продавливает строительство экотехнопарка «Шиес».

«Московские власти в этом процессе участвуют напрямую, потому что они его финансируют. Они приезжали сюда на презентацию, Гасангаджиев (Гасан Гасангаджиев – глава департамента ЖКХ Москвы) лично презентовал этот проект, соответственно, компания, которая будет заниматься этим, операторы в этом экотехнопарке – все московские. Соглашение, которое подписал наш губернатор, напрямую говорит о том, что правительство Москвы, определенные круги в нем, заинтересованы в том, чтобы вопрос был решен, чтобы деньги из потекли в этом направлении и в ту компанию, которая будет заниматься перевозкой и складированием на этом полигоне», – сказал Мадрыкин.

При этом он отметил, что в Архангельской области запущена «огромна пропагандистская машина». «Телевидение, радио, местные газеты получили огромные подряды. Автобусы не ходили в день митинга. А на представителей Урдомы (поселка, рядом с которым началось строительство «Шиес») какой только лжи не поступало», – подчеркнул он.

По его словам, местным жителям так и не удалось получить ни проект стройки, ни информации об экспертизах или заключения, на основании которых можно было бы говорить о возможности возведения полигона.

«Категорически все против (стройки). Вся область поднялась, даже небольшие населенные пункты, в которых и не планировалось строить полигоны ТКО, и те поднялись поддержать поселок Урдома, который борется с этой незаконной стройкой на протяжении уже полугода», – сказал Мадрыкин.

Он также обратил внимание, что общественные слушания на тему строительства полигона проводились с серьезными нарушениями, а их результаты не могут быть основанием для согласия на мусорную стройку. «Когда власть, губернатор попытались провести в этом поселке общественные слушания – привели туда гастарбайтеров, закрыли клуб, а местных жителей туда не пустили, а полиция охраняла. Люди с боем прорывались в ДК и были вынуждены выключить свет, потому что картинка, которую транслировала оттуда местные СМИ, подконтрольные губернатору, получилась такая, будто бы местные жители пришли поддержать строительство. Это был чудовищный подлог, который просто не мог быть допущен», – возмутился Мадрыкин.

Похожая ситуация складывается в Калужской области: ни протесты, ни жалобы в официальные инстанции не помогают жителям деревни Михали остановить строительство такого же экотехнопарка. Там тоже не удалось добиться от властей официальных документов на стройку, а работы на участке уже идут.

Стоит отметить, что проект экотехнопарка «Калуга» разработал «МосводоканалНИИпроект», в совет директоров которого входит вся верхушка руководства Департамента капитального ремонта города Москвы, в том числе, начальник департамента Алексей Елисеев, которого в СМИ ранее называли одним из бенефициаров закупки некондиционного гранита в Москву.

Заказчиком строительства калужского экотехнопарка выступает ООО «ПрофЗемРесурс». По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем этой компании является ОАО «Мосводоканал», принадлежащее правительству Москвы. Возглавляет компанию «ПрофЗемРесурс» бывший сотрудник департамента строительства Москвы Олег Панкратов, который сейчас является заместителем директора ООО «Технопарк», арендующего землю в архангельском Шиесе.

Кроме того, судя по публикациям в прессе, в архангельском Шиесе рабочих наняло московское ГБУ «Автомобильные дороги» (отвечает за ремонт и содержание улиц в столице).

Стоит отметить, что в Калужской области крупнейший подрядчик ГБУ «Автомобильные дороги» – ООО «Роуд групп» – осенью прошлого года уже приступил к строительству подъездной дороги к полигону. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» местные жители, компания работала без разрешительной документации и получила штраф, однако работы не были остановлены.

Большая часть основателей «Роуд групп» сейчас занимает посты в мэрии Москвы, в их числе и Елисеев (глава департамента капремонта в Москве). По данным СМИ, примерно треть контрактов по замене тротуарной плитки в столице получает «Роуд групп» и связанные с ней компании.

При этом бывший соучредитель и директор «Роуд групп» 36-летний Михаил Нестеров, по данным ЕГРЮЛ, был первым гендиректором ООО «Технопарк», арендующего сейчас территорию под строительство полигона в Шиесе.

«Там уровень взяткоемкости низкий. Это не Москва…»

По мнению Дижура, московский мусор решили вывозить в Архангельск и Калугу, потому что там удалось «договориться». «Такой же Петр Бирюков взял в аренду там участок, пересчитал все, ж/д дорога – получилось выгодно. За счет чего получилось выгодно? Посмотрите бюджет Архангельской области – нищая область. Разумеется, надо обязательно учесть интересы главы, где находится участок. Там уровень взяткоемкости низкий. Это не Москва», – сказал политик.

По его словам, схожая ситуация и в Калужской области. «Опять же нищий регион. Люди живут в периферии, чуть ли не впроголодь. А им ее вдобавок из сытой довольной Москвы в граните на голову вываливают мусор – унижение до беспредела, конечно, люди восстали», – отметил Дижур.

При этом он не исключил, что работать в экотехнопарках, вероятнее всего, будут выходцы из Средней Азии. «Вот решение вопроса. Они там бюджет дадут для красоты, а всем говорят, смотрите, у нас там рабочие места, технопарк. Максимально удешевляют стоимость работ. Местных там не будет. Это квази-схема, когда все убытки относятся на бюджет, а прибыль идет на карман какому-нибудь ООО с уставным капиталом в 10 тысяч», – считает политик.

Спорная рентабельность

Проекты вывоза московского мусора в регионы вызывают также сомнения относительно их рентабельности. В частности, заместитель председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы VI созыва, один из разработчиков природоохранной реформы, учредитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин в интервью РИА «Новый День» отметил, что пока остается много вопросов к будущим экотехнопаркам.

По его оценке, с одной стороны, направление на Архангельск выбрано вполне логично. «Если посмотреть карту железных дорог, исходящих их Москвы, вы обнаружите, что дорога на Архангельск самая свободная, возить нечего. Поэтому де-факто получается, что, если вы хотите огромное количество мусора из Москвы увезти куда-то на поезде, самое свободное направление – на Архангельск», – сказал Шингаркин.

При этом он подчеркнул, что вывоз ТКО из Москвы поездом может быть рациональными, если первоначальная сортировка и разделение мусора происходит у домов перед погрузкой на поезд. «Если эти мероприятия не выполняются. Вся затея является малорентабельной», – считает Шингаркин.

В то же время он обратил внимание, что раздельный сбора мусора в реальности существует только на бумаге. «Сейчас они (мероприятия по сортировке), конечно, не выполняются, вопрос в том, будут ли выполняться в принципе. По федеральному закону – обязаны. Везде нормативы по раздельному сбору по условиям оборудования контейнерных площадок, предусматривающих такой раздельный сбор, есть. Другое дело, что не выполнятся. Но это уже к прокуратуре и самим компаниям. Они обязаны отсортировывать. Вывозить неотсортированный – это бред. Это сильно странная история», – сказал он.

По словам Шингаркина, практика обращения с отходами показала, что чем ближе к месту образования отходов изымаются компоненты для вторичного использования, тем выше эффективность. «То есть, по большому счету, если бы мне сказали, что условно, полигон в Архангельской области будет являться окончательным местом удаления отходов и, абстрагируясь от того, что до него ехать столько, то понятно, что, если туда везут только неразбираемые остатки. Соответственно, люди, которые затевали такие инвестиции, наверное, все-таки калькулятором пользоваться умеют», – сказал он.

В то же время, как считает экс-депутат, с учетом мощности по переработке отходов, которые планируются в «Шеисе», рассчитаны не только на московский мусор, который в перспективе просто туда не доедет.

«Сама экономика в ближайшие 5-6 лет не довезет до «Шиеса» 90% заявленных объемов – они все в Москве оставят. Причем даже за МКАД выезжать не будут – большая часть отходов в пределах МКАДа будет разделяться и уходить в производство вторичных материалов», – прогнозирует Шингаркин.

«Таким образом, полигон «Шеис», видимо, должен будет обработать отходы то ли Архангельской, то ли Вологодской, то ли еще каких-то областей, близлежащих к его месту расположения. Потому что возить неразделенные отходы экономически невыгодно, а строить объект за большие деньги, не загрузив его мощностям – глупо», – сказал экс-депутат и подчеркнул, что «в этой теме очень много вопросов».

«Мусорным» бизнесменам грозит крах

Шингаркин также обратил внимание, что России, ко всему прочему, в скором времени правила «игры» в мусорной отрасли поменяются – придется перейти на биоразлагаемую упаковку, иначе РФ не сможет конкурировать с Европой.

«Я лично полагаю так – большая часть упаковки в России превратится в биоразлагаемую. Не потому что именно в Российской Федерации находятся инновационные мощности, а потому что Европа перейдет еще быстрее. Нам ничего не останется сделать, как перенять опыт. Упаковка, которая составляет более 70% ТКО, в ближайшие годы станет разлагаемым материалом, который естественно, никто ни на какие полигоны не повезет. Она будет отдельно отделена и запущена в биоразлагаемые циклы», – подчеркнул он.

В результате все эти полигоны, которые сейчас выделаются огромные инвестиции, будут нерентабельны. «В этом смысле те компании, чиновники или странные бизнесмены, которые свои деньги инвестируют во всевозможные крупные комплексы на удаленном расстоянии по переработке, и уж тем более убивающие все мусоросжигательные заводы, разорятся. Их будущее – сидеть на панели перед мэрией Москвы и выклянчивать у москвичей, которые будут проходить мимо, кусочки хлеба, завернутые в биоразлагаемую упаковку», – подчеркнул Шингаркин.

Так или иначе, активисты, которые активно выступают против мусорной политики властей, сдаваться не собираются. Мандрыкин заверил, что митинги и протесты в Архангельской области будут продолжаться. «Накал будет повышаться по мере того, как будет повышаться температура воздуха к весне. Сами понимаете, (в воскресенье) люди и 40 минут простоять не смогли, потому что банально холодно», – отметил он.

Напомним, стоимость проекта «Шиес» оценивается в 10,5 млрд рублей. Предположительно, бОльшую часть средств на его реализацию выделят из столичного бюджета.

Москва, Мария Вяткина

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