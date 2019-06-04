«Настоящее позорище!»: ОМОН выдавил противников мусорного полигона в Шиесе со стройки, есть задержанные (ВИДЕО)

В Архангельской области у железнодорожной станции Шиес сегодня произошли столкновения между противниками строительства мусорного полигона для отходов из Москвы и бойцами ОМОН. Об этом сообщается в группе «Поморье – не помойка!» в соцсети «ВКонтакте». Задержаны, по разным данным, от 4 до 7 человек.

Противники мусорного полигона попытались помешать рабочим и охранникам восстановить разобранный ранее экоактивистами забор, перекрывающий доступ к стройке. Около 60 активистов встали на месте возведения забора живым щитом.

«Ошеров (сотрудник полиции – прим. ред.) предъявил договор, якобы разрешающий его строительство. Договор от 4 июля 2018 года, срок действия – 11 месяцев, то есть, сегодня срок его действия истек», – пишут экозащитники. По данным издания «7x7», речь идет о копии договора, согласно которому посторонним нельзя находиться на стройплощадке.

Противники стройки «попытались препятствовать работе по восстановлению забора, но были сметены ОМОНом», сообщают противники стройки. Активисты встали живой цепью в проеме забора и не давали его достроить.

Несколького десятков сотрудников полиции, охранников и бойцов ОМОН стали силой выталкивать противников свалки со стройки

В Сети появилось видео, на котором силовики вытесняют протестующимх с места строительства полигона. Экоактивисты кричат «Позорище!», «Позорные!» в адрес полицейских и бойцов ОМОН.

В результате, по данным экозащитников и полиции, задержаны не менее четырех человек. Ресурс ОВД-Инфо сообщает о семи задержанных. В этот раз обошлось без пострадавших. Рабочие продолжили установку забора под защитой омоновцев, которые не пускают экозащитников к месту проведения работ.

В отношении задержанных, по некоторым данным, составлены административные протоколы по статье «Самоуправство» и за неподчинение законному требованию полиции.

Как сообщал «Новый День», прошлой осенью правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили, что мусор из столицы будет вывозиться в Архангельскую область, и подписали соответствующее инвестиционное соглашение. Документ предполагает создание экотехнопарка «Шиес». Оператором свалки стало связанное с департаментом ЖКХ Москвы ООО «Технопарк». Капвложения оценены в 10,5 млрд рублей.

В городах Архангельской области прошли уже несколько масштабных протестных акций против свалки для мусора из Москвы. По мнению местных жителей, работа полигона приведет к экологической катастрофе. 7 апреля в центре Архангельска на согласованную властями акцию собрались около 3 тысяч участников. Протестующие провели шествие и митинг напротив здания областной администрации. Участники акции потребовали отставки главы области Игоря Орлова, который ранее назвал противников строительства полигона «шелупонью». После завершения митинга часть протестующих объявила бессрочную протестную акцию. В последующие дни полиция начала задерживать участников протеста. В полицию попали не менее 15 активистов. Семеро из них решением суда были оштрафованы.

Против строительства полигона активно протестуют и в Шиесе. В конце прошлого года активисты организовали круглосуточный лагерь для наблюдения за ходом стройки. Экозащитники фиксируют нарушения при строительстве и пытаются блокировать подъезды к стройке, помешать разгрузке стройматериалов и подвозу топлива. Между противниками мусорного полигона, охранниками и полицейскими прегулярно происходят конфликты, которые нередко выливаются в столкновения.

Стоит отметить, что строительство мусорного полигона началось без технического проекта, разрешений и общественных обсуждений. Росводресурсы установили, что место под свалку было выбрано в зоне санитарной охраны, что может создать угрозу загрязнения источника питьевой воды. Администрация поселка Урдома, ближайшего к строящейся свалке, попыталась через суд добиться сноса уже возведенных конструкций как самостроя, но безуспешно.

В середине мая СМИ сообщили, что строительство полигона в Шиесе будет приостановлено 15 июня на время проведения экспертизы и общественных слушаний по проекту. Об этом, в частности, информировали «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего документа правительства Москвы. В документе говорилось, что строительство свалки будет возобновлено только после получения всех необходимых согласований и положительных заключений экспертизы о соответствии полигона экологическим, санитарным и строительным нормам.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая заявил на медиа-форуме ОНФ, что вопрос строительства мусорного полигона нужно решать с учетом мнения жителей. Он пообещал поговорить с губернатором Архангельской области и мэром Москвы по этому вопросу :«Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов».

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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