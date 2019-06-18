«Не просим, а требуем остановить строительство свалки в Шиесе»: писатели и журналисты написали открытое письмо Путину

Несколько десятков писателей и журналистов Архангельской области за два дня до прямой линии с президентом РФ обратилась с открытым письмом к Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона на станции Шиес для отходов из Москвы. Свои подписи под обращением поставили 57 литераторов и представителей СМИ.

В обращении подчеркивается, что начавшееся строительство в Шиесе «так называемого «экотехнопарка» для столичного мусора вызвали негодование абсолютного большинства населения городов, поселков и сел на всей территории Архангельской области», сообщает издание «НД 29»

«Никогда в истории России не было у нас таких массовых протестов, как не было и столь угрожающей для природы, хозяйства, людей, для самой жизни Севера ситуации», – указывают авторы послания Путину. «С августа 2018 года жители Архангельской области просили, убеждали, советовали, искали пути решения проблемы, предлагали свои варианты сортировки и утилизации ТБО», – отмечается в обращении. Однако в ответ на многочисленные обращения активисты «сталкивались с полным игнорированием наших письменных и устных обращений» и «получали невнятные бюрократические отписки». А в последнее время, говорится в документе, «всё чаще – северян, протестующих против насилия над нашей землей, арестовывают, привлекают к суду, штрафуют, применяют другие меры наказания».

Авторы обращения пишут, что сейчас нет необходимости повторять все доводы и аргументы против строительства мусорного полигона, поскольку глава государства «прекрасно осведомлен» о событиях в Шиесе, а также о том, «почему там, как и в других районах Архангельской области, нельзя устраивать огромных свалок (какими бы красивыми названиями их безобразную сущность ни прикрывали)». Они напоминают, что «об этом есть заключение Росводресурсов, статьи ученых-экологов, об этом говорилось во время визита комиссии СПЧ в Урдому и Архангельск, где были представлены доклады специалистов».

В обращении подчеркивается, что «цинично и грубо затронуто человеческое достоинство северян, корневая, не конвертируемая ни в какую валюту система души и духа». «И потому сейчас мы уже ничего не просим… Мы требуем. Мы требуем прекратить всякое строительство на Шиесе. Мы требуем разработать достойную, экологичную, цивилизованную систему обращения с твердыми бытовыми отходами», – говорится в письме. «Мы требуем относиться к жителям севера с уважением. Мы требуем извинений за то невероятное эмоциональное напряжение, в котором нас всех обрекли жить, извинений от тех, кто в этом виноват», – подчеркивают авторы обращения.

Ранее жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение к президенту РФ с требованием немедленного прекращения стройки в Шиесе и введения законодательного запрета на перемещение мусора в другие регионы.

Видеообращение противников мусорной свалки в Шиесе

Также они заявили, что против противников строительства бросают полицию, ОМОН и Росгвардию, и попросили прекратить преследование активистов.

Как сообщал «Новый День», прошлой осенью правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили, что мусор из столицы будет вывозиться в Архангельскую область, и подписали соответствующее инвестиционное соглашение. Документ предполагает создание экотехнопарка «Шиес». Оператором свалки стало связанное с департаментом ЖКХ Москвы ООО «Технопарк». Капвложения оценены в 10,5 млрд рублей.

В городах Архангельской области не прекращаются протестные акция против свалки для мусора из Москвы. По мнению местных жителей, работа полигона приведет к экологической катастрофе. В конце прошлого года активисты организовали круглосуточный лагерь в Шиесе для наблюдения за ходом стройки. Экозащитники фиксируют нарушения при строительстве и пытаются блокировать подъезды к стройке, помешать разгрузке стройматериалов и подвозу топлива. Между противниками мусорного полигона, охранниками и полицейскими прегулярно происходят конфликты, которые нередко выли

Президент России Владимир Путин в мае заявлял, что вопрос строительства мусорного полигона нужно решать с учетом мнения жителей. Он пообещал поговорить с губернатором Архангельской области и мэром Москвы по этому вопросу: «Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов».

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

Архангельск. Другие новости 18.06.19

Медведев вспомнил об «историческом» 50-рублевом пособии на детей: будут реформировать. / Челябинка пыталась сжечь храм в Санкт-Петербурге. / Правительство РФ сокращает расходы на социальную сферу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»