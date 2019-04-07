«Русский Север – не свалка! Губернатора на помойку!»: Архангельск вышел на митинг против полигона для мусора из Москвы

В Архангельске сегодня прошла массовая несогласованная акция протеста против строительства полигона для мусора из Москвы. По оценке местных журналистов, на шествие и митинг в центре города вышли около трех тысяч человек, сообщает портал 29.ru. Полиция не стала разгонять и задерживать митингующих.

Протестующие прошли по Троицкому проспекту от площади Профсоюзов до центральной площади Ленина к зданию областной администрации. Здесь прошел митинг против строительства мусорного полигона «Шиес».

Фото: 29.ru

Участники протестной акции потребовали встречи с губернатором Игорем Орловым, а затем его отставки. Митингующие на площади скандировали «Мы здесь, власть!», «Шиес не сдадим!», «Правда – за нами!» и требовали от губернатора выйти к ним: «Орлов, выходи!». Однако ни глава региона, ни представители областной власти не вышли к участникам протеста. После криков митингующих «Позор! Позор! Позор!» зазвучали призывы к отставке Орлова. Люди также кричали, что они – не шелупонь.

Протестующие потребовали отставки губернатора, фото: 29.ru

Один из участников акции Андрей Боровиков отметил, что в Архангельской области хотят построить самую большую свалку в Европе для складирования московского мусора, а губернатор не только не предпринимает никаких действий против ее строительства, а даже поддерживает этот проект: «Этот недогубернатор ничего не стесняется. Он по телевидению говорит, что мы для него шелупонь!»

Протест в Архангельске, фото: 29.ru

Полиция потребовала от участников акции разойтись, но не стала разгонять митинг.

После завершения митинга часть людей осталась около памятника Ленину, объявив бессрочную протестную акцию. По словам протестующих, они будут по очереди с палатками дежурить на площади Ленина. Там уже установлена палатка.

Жители Архангельска протестуют против строительства мусорного полигона в Шиесе, фото: facebook.com/poligonamnet

Аналогичные акции проходят сегодня в Северодвинске, Сольвычегодске, Североонежске и ряде других городах Архангельской области.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что не будет комментировать протесты. На вопрос, намерены ли власти встретиться с митингующими, он не ответил.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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