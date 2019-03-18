Выясняется: в Минприроды РФ не видели скандального проекта архангельского полигона для мусора из Москвы

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ до сих пор нет никакой документации по строительству мусорного полигона на границе Архангельской области и республики Коми. «Мы не понимаем, о чем мы сейчас можем говорить и что прокомментировать», – заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

С вопросом о скандальном объекте к министру обратился сенатор от Коми Дмитрий Шатохин. Он напомнил Кобылкину прозвучавшую в январе просьбу к Росприроднадзору оценить ситуацию со строительством объекта. «Но сегодня уже март, а мы до сих пор позиции Минприроды не видим, – заявил он. – В то время, как митинги продолжаются, трижды заседал Совет по правам человека, на прошлой неделе врукопашную сошлись местное население и строители, тем не менее до сих пор оценки федерального министесртва этому проекту нет».

В Минприроды до сих пор не видели никакой документации на этот объект, сообщил сенатору Кобылкин. «Нам не принесли его ни на экспертизу, мы даже не понимаем, о чем мы сейчас можем говорить и что прокомментировать. Есть какие-то намерения, наработки, но у нас нет конкретной документации – что там за объект, как они его планируют в каком виде построить. То есть просто есть какие-то обсуждения, – рассказал он. – Я не знаю, проходил ли он какие-то случаи общественные слушания в Архангельской области? Насколько я понимаю, нет. Мне тяжело что-то здесь сказать».

Как сообщалось ранее, протест жителей России против «мусорной политики» властей перерастает в партизанскую войну. Экологические активисты в Архангельской области, где сейчас формируется движение против строительства экотехнопарта «Шиес», в буквальном смысле ушли в леса с палатками и блок-постами под фронтовыми лозунгами «победа будет за нами».

Ранее Кобылкин заявлял, что Россия в ближайшей перспективе может начать экспорт мусора со строящегося в Архангельской области полигона «Шиес» – поставки планируются в Швецию и другие страны Европы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.19

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