После акций протеста строительство архангельского полигона для мусора из Москвы приостановят

Строительство полигона для московского мусора в Архангельской области «Шиес» приостановят 15 июня и проведут экспертизу, а также общественные слушания по проекту. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего документа правительства Москвы, подготовленного к совещанию, прошедшему накануне в Кремле.

Ее подлинность подтвердили источники в АП и областной администрации. По их данным, совещание проходило у руководителя администрации президента Антона Вайно.

В документе говорится, что строительство мусорного полигона будет возобновлено только после получения всех необходимых согласований и положительных заключений экспертизы о соответствии полигона экологическим, санитарным и строительным нормам. Кроме того, московские власти пообещали провести общественные слушания по проекту.

Ранее сообщалось, что строительство полигона началось без технического проекта, разрешений и общественных обсуждений. Росводресурсы установили, что место под свалку было выбрано в зоне санитарной охраны, что может создать угрозу загрязнения источника питьевой воды. Администрация поселка Урдома, ближайшего к строящейся свалке, попыталась через суд добиться сноса уже возведенных конструкций как самостроя, но безуспешно.

Как сообщал «Новый День», прошлой осенью правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили, что мусор из столицы будет вывозиться в Архангельскую область, и подписали соответствующее инвестиционное соглашение. Документ предполагает создание экотехнопарка «Шиес». Оператором свалки стало связанное с департаментом ЖКХ Москвы ООО «Технопарк». Капвложения оценены в 10,5 млрд рублей.

В городах Архангельской области прошли уже несколько масштабных протестных акций против свалки для мусора из Москвы. 7 апреля в центре Архангельска на согласованную властями акцию собрались около 3 тысяч участников. Протестующие провели шествие и митинг напротив здания областной администрации. Участники акции потребовали отставки главы области Игоря Орлова, который ранее назвал противников строительства полигона «шелупонью». После завершения митинга часть протестующих объявила бессрочную протестную акцию. В последующие дни полиция начала задерживать участников протеста. В полицию попали не менее 15 активистов. Семеро из них решением суда были оштрафованы.

Против строительства полигона протестуют и в Шиесе. В ходе акции в апреле пострадал один из активистов.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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