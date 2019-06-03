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Понедельник, 3 июня 2019, 09:02 мск

Новости Ямал

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В Архангельске активисты требуют остановить выгрузку мусора из Сабетты

В Архангельске распространяется информация о том, что в город привезли «нелегальный» мусор из Сабетты. По предварительной информации, 3,7 тыс. тонн отходов из ямальского поселка, где открыто новое производство «Ямал СПГ», прибыло морским путем. По данным агентства «Северные новости», хлам привезло судно YAMAL IRBIS в пятницу, 31 мая 2019 года. Проезд грузовикам перекрывали активисты, выгрузка мусора была остановлена. В пресс-службе правительства ЯНАО пока никак не прокомментировали информацию.

Издание «Северные новости» располагает документом, в котором говорится, что три из четырех трюмов судна были загружены мешками, которые маркируются как МКР (мягкий контейнер разового использования). Именно так и обозначен груз в документах, которые были представлены в порту. Рабочие порта засняли мусор на видео: продукты, стройматериалы, различные отходы, масла. Как удалось выяснить журналистам, YAMAL IRBIS зафрахтован компанией «СЕВНОР Логистик», основным видом деятельности которой является перевозка грузов из Архангельска в Сабетту. «Отходы расфасованы в мешки и круглосуточно вывозятся грузовиками на городской полигон, расположенный на Окружном шоссе», – пишут в группе «Поморье – не помойка!» «Вконтакте». Там идет обсуждение прибывшего груза. Комментаторы не исключают, что в Архангельск привезли хлам, который был собран активистами. Речь идет об экологической акции, которую проводят власти Ямала с целью избавиться от советского наследия в виде мусора и металлолома. Пока точных данных о том, чей это мусор, нет. Возможно, хлам принадлежит заводу «мал СПГ» или подрядчикам.

По последним данным местных журналистов (материалы от 2 июня 2019 года), у водителей грузовиков с отходами не было документов, поэтому активисты смогли остановить выгрузку мусора. Получить свежие комментарии пока не удалось. Агентство «Новый День» ждет комментариев правительства ЯНАО. «Новатэк» (основной акционер «Ямал СПГ») ситуацию никак не прокомментировал.

В Архангельске, напомним, проходят масштабные митинги против строительства мусорного полигона, на который должны свозить отходы из Москвы. Строительство было названо инвестиционным проектом, но жители возмутились тем, что власти разрешили загрязнять Север отходами из столицы.

Салехард, Сабетта, Архангельск, служба информации

Салехард, Сабетта, Архангельск. Другие новости 02.06.19

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