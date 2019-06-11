Тысячи тонн мусора из Сабетты в Архангельск привезли легально

Мусор, который был завезен морским путем из Сабетты в Архангельск, принадлежит «Ямал СПГ». Об этом агентству «Новый День» сообщили в компании, которая эксплуатирует городской полигон. Речь идет о крупной партии отходов, прибывших в город на судне YAMAL IRBIS 31 мая 2019 года. Хлам вызвал волнения в городе среди общественников – изначально им не был предоставлен полный пакет документов. Это навело общественников на подозрения о том, что мусор привезли в Архангельск нелегально. Но в официальном ответе «Спецавтохозяйство по уборке города» говорится, что на отходы есть все документы. Правда, областной росприроднадзор все равно начал проверку и отобрал пробы на свалке, чтобы понять, что именно привезли из ЯНАО.

Компания ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» сообщила в ответ на запрос агентства «Новый День», что на судне прибыли строительные отходы – 3,7 тыс. тонн. В документах, которые приложены к грузу, указывается, что это мусор от строительных и ремонтных работ из вахтового поселка. Он принадлежит «Ямал СПГ». При этом говорится, что у «Спецавтохозяйства» есть лицензии на складирование и утилизацию мусора на городском полигоне. Для размещения отходов из Сабетты компания взаимодействует с фирмой ООО НПП «СоюзГазТехнология». Речь идет о взаимоотношениях двух хозяйствующих субъектов – региональные власти не вовлечены в этот процесс. Особо подчеркивается, что это не ТКО (твердые коммунальные отходы), поэтому вносить их в региональную схему размещения отходов не нужно.

В компании «Ямал СПГ» проигнорировали вопросы агентства «Новый День».

Вместе с этим Росприроднадзор Архангельской области возбудил административное дело из-за отходов, прибывших из Сабетты. Квалификация – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Об этом сообщили в ведомстве также в ответ на запрос агентства «Новый День». Там уточнили, что дело пока возбуждено по факту сообщений в СМИ – на проверку информации уйдет время.

Вместе с этим специалисты Росприроднадзора уточнили, что уже провели осмотр свалки 6 июня 2019 года и взяли пробы. Результаты расследования там обещают озвучить после завершения проверки (обновлено в 15:52). В том числе, станет ясно, какой именно тип отходов привезли с Ямала.

Надзорная инстанция также проверит, были ли соблюдены природоохранные нормы судном, которое перевозило из Сабетты мусор – YAMAL IRBIS. Этим займется отдел экологического надзора на море Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора.

Салехард, Архангельск, Юлия Фролова

Салехард, Архангельск. Другие новости 11.06.19

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