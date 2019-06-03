Власти Ямала заявили, что не отправляли в Архангельск свой мусор

В правительстве Ямала опровергли предположение о том, что мусор, прибывший в Архангельск 31 мая, собран в рамках экологических акций ЯНАО. Там добавили, что все отходы, собранные активистами и волонтерами на Ямале, вывезены из региона законно. Вопрос возник в связи с тем, что в Архангельске начались волнения после прибытия огромного количества мусора из Сабетты (порт на Ямале). Появились гипотезы происхождения этого хлама. По одной из них, в Архангельск морским путем привезли отходы, собранные в рамках экологической кампании на Ямале.

В пресс-службе правительства автономного округа в ответ на вопрос агентства «Новый День» сообщили, что «все отходы, собранные во время акций по экологической уборке Арктики в ЯНАО за период с 2014 года, вывезены и переработаны с соблюдением регламентов и норм федерального законодательства. На трех площадках, где проходили, проходят или планируются работы по расчистке (острова Белый и Вилькицкого, Харасавэйское месторождение) созданы специальные площадки для сбора и хранения отходов, в основном металлолома, для их последующего вывоза и сдачи в специализированные пункты приема». В пресс-службе заметили, что информация агентства «Северные новости» не подтверждена документально. И что предположения журналистов и общественников не прокомментировали чиновники из Минприроды и Росприроднадзора.

В администрации ЯНАО добавили, что ранее металлолом, собранный в рамках экологических акций, был вывезен железной дорогой в регионы УРФО.

Получить комментарии в правительстве Архангельской области и в управлении росприродназора пока не удалось. Как только редакция получит ответы, они будут опубликованы. Крупная партия собранного железного лома сейчас ждет отправки к месту переработки на острове Белый – порядка 800 тонн. «В 2017-2018 годах на острове Вилькицкого собрано и складировано на специально оборудованной площадке 131 тонна металлолома. В этом году вывоз лома не планируется», – заключили в правительстве.

Вместие с этим никаких заявлений не сделали компании «Новатэк» и «Ямал СПГ», которые теоретически могут быть причастны к вывозу мусора из Сабетты.

Салехард, Архангельск, служба информации

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