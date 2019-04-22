Власти Ямала объяснили, на что пойдут еще 200 млн рублей для Центра освоения Арктики

Четвертую субсидию в 2019 году выделяют власти Ямала некоммерческой организации «Российский Центр освоения Арктики». Это 200 млн рублей, которые были предусмотрены поправками в закон о бюджете региона, то есть это средства из допдоходов казны в 2019 году.

Согласно проекту постановления правительства, конкретная цель, на которую можно потратить деньги, не указана. Между тем в правительстве Ямала в понедельник, 22 апреля, сообщили о том, что центр занимается на средства бюджета автономии очисткой заброшенного вахтового поселка в районе Харасавэйского месторождения и очисткой острова Вилькицкого.

«В заброшенном вахтовом поселке проведена инвентаризация объектов, подлежащих сносу зданий и сооружений. Развернут вахтовый городок для комфортного проживания 25 рабочих. Установлена дизельная электростанция, организовано водоснабжение и емкостный парк для хранения ГСМ. Доставлена спецтехника для производства работ: автокран, экскаватор, самосвал, бульдозер, погрузчик. Из 32 аварийных строений пять уже снесено», – рассказали на сайте окружной администрации. Планируется, что уборка на площади в 70 га будет проведена за три года.

Ранее на эти цели некоммерческой организации уже выделяли средства. Общий объем одобренных траншей на 2019 год по состоянию на 22 апреля 2019 года – 345 млн рублей.

Учредителями фонда являются федеральные структуры – НИИ и структуры правительства ЯНАО. Директор – Андрей Умников – заявился на праймериз «ЕР» для участия в выборах в гордуму Салехарда.

Фото – департамент внешних связей ЯНАО, очистка заброшенного поселка

Салехард, служба информации

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