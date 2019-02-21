Власти Ямала дают новую субсидию на миллионы рублей некоммерческой компании

Около 24 млн рублей выделят власти из бюджета Ямала некоммерческой организации «Российский Центр освоения Арктики». Средства пойдут на научно-исследовательскую экспедицию «Ямал-Арктика» в 2019 году. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Ямала, который опубликован на сайте правительства округа.

«Департаменту внешних связей ЯНАО предоставить «Российскому центру освоения Арктики» субсидию в 23 891 000 рублей», – говорится в проекте документа.

Средства можно потратить на командировки, программное обеспечение, содержание имущества, типографию, транспортные услуги, страхование здоровья и имущества, услуги связи и другое.

Это будет уже вторая субсидия для этой организации на 2019 год. В январе текущего года власти подписали документ о выделении 119 млн рублей «Российскому центру освоения Арктики». Тогда в пресс-службе правительства поясняли, что деньги будут потрачены на экологическую кампанию на острове Вилькицкого и очистку территории поселка Харасавей. А также на зарплаты и коммуналку.

«Российский центр освоения Арктики» возглавляет Андрей Умников с 2018 года. Прежние руководители структуры, выходцы с Ямала, работают на федеральном уровне. Первый руководитель центра Владимир Пушкарев стал депутатом Госдумы. Андрей Барышников трудоустроен в структуру, подведомственную Минприроды – «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».

У Центра несколько учредителей – это структуры правительства Ямала и федерального правительства (согласно базе данных егрюл – Фонд «Сотрудничество Ямала, департамент внешних связей, институт проблем нефти и газа, госуниверситет нефти и газа).

Салехард, служба информации

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