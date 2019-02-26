Очередной директор околоправительственного фонда Ямала идет в политику

В Салехарде зарегистрированы первые участники праймериз «Единой России». Речь идет о партийном отборе кандидатов для участия в выборах в гордуму. Во вторник, 26 февраля, в окружном отделении партии сообщили о трех кандидатах. Первый – действующий депутат гордумы Салехарда, замдиректора по культуре центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова. А также два не замеченных ранее в политике человека. Это Оксана Беседина, сотрудница «Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО». И новый директор «Центра освоения Арктики» Андрей Умников. Некоммерческая организация регулярно получает миллионные субсидии из бюджета Ямала. Эта структура уже стала трамплином для двух ее прежних руководителей – депутата Госдумы Владимира Пушкарева и директора структуры Минприроды – Андрея Барышникова.

Выборы в горудуму Салехарда пройдут осенью 2019 года по новой, многомандатной системе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.02.19

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