Власти Ямала снова спонсируют научную структуру, из которой выходят федеральные и местные политики

Власти Ямала в марте 2019 года одобрили очередной транш для некоммерческой организации «Российский центр освоения Арктики». На этот раз сумма субсидии составит шесть миллионов рублей. Это третий транш в 2019 году. Постановление будет подписано губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, проект его опубликован на сайте правительства. В документе нет конкретных проектов и статей, на которые можно потратить деньги. Как сообщили агентству «Новый День» в правительстве автономии, новая субсидия будет израсходована на научный стационар в Ямальском районе.

Его создадут в районе села Се-яха на территории метеостанции Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В него войдут жилой и четыре рабочих модуля, оборудованных под полевую лабораторию, кухню, склад и душевую комнату со стиральной машиной. Экспедиционным группам не придется использовать инфраструктуру села, так как все необходимое для работы в полевых условиях будет учтено при развертывании стационара», – говорится в пояснениях администрации ЯНАО. Там добавляют, что стационар нужен для экологических исследований, изучения вечной мерзлоты и мониторинга исконной среды проживания аборигенов. Он рассчитан на восемь человек.

В феврале центру была одобрена субсидия в 24 млн рублей на экспедицию «Ямал-Арктика». В январе одобрили транш в 115 млн рублей на очистку поселка Харасавей и острова Вилькицкого.

Директором центра освоения Арктики является Андрей Умников, который, как и два его предшественника, решил заняться политикой. Он участвует в праймериз «ЕР» на выборах в гордуму Салехарда. Прежнего директора Андрея Барышникова экс-губернатор Ямала, а ныне министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин забрал в Москву и назначил главой Росзаповедцентра. В сети в связи с межэлитными конфликтами в Минприроды периодически обсуждают его компетенции и назначение. Еще одним федеральным политиком – выходцем из центра освоения Арктики стал Владимир Пушкарев, которого Ямал в 2016 году направил в Госдуму.

В пресс-службе правительства Ямала в феврале 2019 года заявили, что центр освоения Арктики станет координатором проекта «трансполярная магистраль». Он будет курировать работу по изучению возможности продления Северного широтного хода в Красноярский край. Для того, чтобы изучить такую возможность, придется проводить исследования и экспедиции. Кто их будет финансировать – неясно. Не исключено, что Ямал, потому что по заявлению замгубернатора автономии Александра Мажарова, «поддержка этой экспедиции – это инвестиции в жизнь будущих поколений северян».

Найти на минюсте отчетность «Центра освоения Арктики» за последние три года не удалось, там только документы за 2016 год. В связи с этим понять, как расходуются средства бюджета ЯНАО, не представляется возможным.

Учредителями фонда являются федеральные структуры – НИИ и структуры правительства ЯНАО.

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 12.03.19

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