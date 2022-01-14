Губернатор Артюхов даст из бюджета более 100 млн рублей центру освоения Арктики

В первую рабочую неделю 2022 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал документ о выделении субсидий «Российскому центру освоения Арктики». Общая сумма – 103 млн рублей. Соответствующие документы размещены на официальных источниках.

Первую субсидию в 93,4 млн рублей центр получит на два направления: 63,7 млн пойдёт на содержание фонда, оставшаяся часть – научно-технические проекты в области экологического развития и климатических изменений. Показатель, который докажет чиновникам, что субсидия освоена эффективно – площадь рекультивации острова Вилькицкого. Ранее заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров, который непосредственно работает с центром, заявлял, что работы по уборке наследия времён освоения Арктики на островах Белый и Вилькицкого в целом завершены. Правда, с острова Вилькицкого не могут вывезти металлолом. Ранее власти Ямала уже выделяли десятки и сотни миллионов на экологические акции, в том числе и на очистку острова Вилькицкого.

Вторая субсидия в 9,6 млн рублей пойдёт на создание роликов, транспорт, аренду для центра.

Салехард, Юлия Фролова

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