Губернатор Артюхов согласовал четвёртый транш Центру освоения Арктики

Очередной транш в десятки миллионов получит некоммерческое партнёрство «Российский центр освоения Арктики» от правительства Ямала. На этот раз губернатор Дмитрий Артюхов подписал постановление правительства о выделении структуре 22,4 млн рублей из бюджета. Деньги будут направлены на «проведение работ по оценке технического состояния жилых домов, находящихся в границах Шурышкарского района, и разработку технических решений по приведению жилых домов в работоспособное состояние».

Центр освоения Арктики должен предложить решения по усилению конструкции домов и их фундаментов. Почему на это нужно выделять грант, почему нельзя просто найти подрядчика для этой работы через госзакупки – неясно.

Отчёт по использованию гранта центр освоения Арктики должен будет направить до 31 октября 2023 года.

При этом в постановлении говорится, что деньги бюджета Ямала «Российский центр освоения Арктики» может потратить на аренду, типографские расходы, приобретение машин, приборов, ГСМ, создание видеороликов, размещение информации в СМИ. Как реклама в прессе поможет укрепить дома в Шурышкарском районе – не сообщается.

Агентство «Новый День» направит запрос в правительство Ямала с целью разъяснить указанные положения постановления.

«Российский центр освоения Арктики» стал универсальным подрядчиком властей Ямала, который без торгов получает деньги на различные работы – от анализа результата тестов беременных женщин до оценки пастбищ.

В 2022 году власти округа подписали уже несколько постановлений о выделении денег. В январе согласовали 103 млн рублей на содержание фонда и экологические проекты, в начале марта – 190 млн рублей на оценку эффективности НИПТ, исследование онкобольных и исследование состояния сиговых рыб. Также в марте губернатор согласовал транш в 19 млн рублей на проведение работ по оценке текущего технического состояния жилых домов, находящихся в административных границах Приуральского района, и разработке технических решений по их усилению.

Возможно, были и другие гранты, но именно эти попали в поле зрения журналистов.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»