Власти Ямала объяснили субсидии в десятки миллионов рублей центру освоения Арктики

Власти Ямала объяснили, почему некоммерческое партнёрство «Российский центр освоения Арктики» получил деньги из бюджета на обследование жилых домов в двух районах округа без торгов. Первый транш – в 19 млн рублей и второй – в 22,4 млн рублей. По данным первого замдиректора департамента внешних связей Ямала Сергея Урамаева, это научная работа. Тема – прогноз деградации мерзлоты и технологии автоматизированного контроля несущей способности мёрзлых грунтов под объектами капитального строительства.

Она выполняется в рамках проекта Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). НОЦ создан для того, чтобы внедрять научные разработки на промышленные предприятия. Куда будут внедряться разработки учёных с Ямала, за которые заплатил бюджет региона – пока не сообщается.

В другие регионах УрФО проекты НОЦ реализуют университеты совместно с предприятиями промышленности.

«Учитывая, что некоммерческое партнёрство «Российский центр освоения Арктики» является участником НОЦ, ему предоставлена субсидия на проведение вышеуказанных работ, при этом научное сопровождение работ будет осуществлять государственное автономное учреждение ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», – говорится в официальном ответе департамента внешних связей ЯНАО на запрос агентства «Новый День».

В департаменте никак не прокомментировали положения постановления о предоставлении субсидии о том, что бюджетные деньги можно потратить на аренду, типографские расходы, приобретение машин, приборов, ГСМ, создание видеороликов, размещение информации в СМИ.

Салехард, Юлия Фролова

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