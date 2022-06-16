Учёные наблюдают за грунтами под садиком и школой в Салехарде из-за рисков потепления

Грунты под садиками и школами Салехарда изучают из-за изменения вечной мерзлоты и рисков обрушения. Об этом рассказал заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров во время эфира 16 июня 2022 года в группе правительства «Вконтакте». Он назвал причины таяния мерзлоты, а также ущерб, который может нанести растепление грунтов.

О том, какие объекты в зоне риска

«В этом году мы отрабатывали в посёлке Аксарка, Катравож, сейчас ребята-учёные и буровики работают в Мужах (Шурышкарский район) и работают на объектах Салехарда. Например, отработали по Свердлова 49 (департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Салехарда – прим.ред.), Матросова 18 (детсад «Рябинка» – прим.ред.), а сегодня наши ребята работают на школе №2. Основная задача – оценить риски наиболее проблемных сооружений и вовремя принять меры. Это мониторинг, который даёт нам возможность среагировать на те или иные изменения, которые могут происходить на глубине. Потому что, к сожалению, климат меняется», – сказал г-н Мажаров.

О том, как именно меняется климат

«Если в 70-80-60 годы была температура, например, минус 14 градусов, а сегодня она уже в условиях той же мерзлоты уже поднялась на 2-3-4 градуса», – уточнил г-н Мажаров.

Почему повышается температура мерзлоты

«Мы даже не замечаем, что идёт растепление. От многих факторов зависит – сколько проживает человек на этой территории, сколько выпасается оленей, потому что это всё связано с той подложкой, которая находится в тундре. Влияет даже то, что транспорт ездит, делаются колеи, это выход в первую очередь парниковых газов, метана», – заверил заместитель губернатора.

Чем грозит растепление грунтов Ямалу

«Здания и сооружения или линейные объекты начинают разрушаться. Должны приниматься решения – или переселять людей… Вы видите, что дороги не всегда получаются качественно. Нужно затрачивать больше средств, чтобы они были стабильны, не подвергались пучению и другим физическим процессам», – пояснил г-н Мажаров.

В 2020 году в пресс-службе правительства Ямала сообщали, что по оценкам учёных, к 2050-му году несущая способность грунтов в ЯНАО уменьшится на 40-60%, а просадки грунтов достигнут 10-30 см. Так, по предварительным прогнозам, общий ущерб для округа оценивается в 3,4 трлн рублей. Большая часть приходится на инфраструктурные объекты ТЭКа, а 600 млрд рублей – это ущерб жилым и капитальным объектам.

О создании системы мониторинга и лаборатории

«Мы будем работать не только в названных районах, мы охватываем такие города как Уренгой, Надым, будем работать далеко на Севере. Будет составлена карта районирования, на которую будет наноситься всё, что связано с мерзлотой. Это нужно, чтобы в дальнейшем принимать взвешенные решения, как строить здания, сооружения, линейные объекты – дороги, газопроводы. Для того, чтобы принять такое решение, нужна работа учёных, которые будут понимать и знать, в каком регионе какие грунты», – пояснил г-н Мажаров и добавил, что на Ямале пока в начальной стадии формирование лаборатории, которая займётся изучением указанных процессов.

«Мы впервые создали лабораторию геотехнической безопасности, которая позволяет нам набрать соответствующий штат, чем мы сегодня и занимаемся. Всё это очень дорого. У нас есть партнёры и в Тюмени, и в Москве, – туда мы отдаём материалы (те же керны) для того, чтобы их исследовали в лабораторных условиях. У нас пока только инженерная служба, но в дальнейшем мы создадим службу, которая будет проводить химические исследования, изучать физические свойства грунтов, и мы сможем, получив лицензию, выдавать рекомендации и будем влиять на строительство объектов», – заключил г-н Мажаров.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказывал в ответ на вопрос агентства «Новый День», что регион создают свою школу для наблюдения за мерзлотой. До текущего момента этим занимались в том числе и частные подрядчики – качество из работы часто было на низком уровне, в отчётах были недостоверные данные.

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Салехард, Наталья Ефремова

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