Новые субсидии: 90 млн рублей получит научный центр из бюджета Ямала

Власти Ямала выделяют очередные субсидии в десятки миллионов ГАУ «Научный центр изучения Арктики». Субсидии пойдут на изучение мерзлоты и на обустройство карбонового полигона. Соответствующие приказы подписаны и.о. заместителя губернатора, директора департамента внешних связей ЯНАО Сергеем Урамаевым.

Так, 35 млн рублей из бюджета направляют в автономное учреждение на установку оборудования для мониторинга состояния грунтов под объектами капитального строительства на территории Салехарда. «Система мониторинга позволит отслеживать в реальном времени состояние мёрзлых грунтов под объектами, своевременно выявлять угрозы растепления мерзлоты и оперативно принимать действия для предотвращения негативных последствий, которые могут повлечь за собой разрушение капитальных объектов или ухудшение их технического состояния»,– такие пояснения очередного транша из бюджета даёт пресс-служба правительства Ямала. Ранее замгубернатора Александр Мажаров говорил о том,что учёные уже наблюдают за зданиями в столице округа.

В конце июля Центру выделили 19,2 млн рублей на наблюдения за дорогой Сургут-Салехард. Ранее этот же Центр также получат крупные субсидии на наблюдение за мерзлотой. В конце апреля губернатор Дмитрий Артюхов сообщал РБК, что власти Ямала в 2022 году потратят на создание системы мониторинга мерзлоты на инфраструктурных объектах и в городах более 300 млн рублей.

Ещё один приказ г-на Урамаева от 12 августа – о выделении 55,5 млн рублей «Центру изучения Арктики» на создание карбонового полигона «Семь лиственниц».

Кто получает деньги и подряды от научного центра?

Если посмотреть на партнёров Ннаучного центра, то можно выделить одного предпринимателя – ИП Шляхтин. Он часто один участвует в конкурсах и получает контракты по максимальной цене.

Так, г-н Шляхтин получил возможность обеспечить научные исследования стерхов (с которыми когда-то летал президент Путин) за 5,8 млн рублей, он же обеспечивает исследования климатических изменений на Ямале за 3,1 млн рублей. Также предприниматель занимается обеспечение проведения исследований по формированию речного стока и эрозионных процессов – за 1,9 млн рублей.

В целом у этого бизнесмена множество контрактов с госучреждениями. Он проводит арктическую велогонку, организует участие ямальской команды в играх КВН, организует тренинги в «Полярисе», отправляет ямальскую делегацию на российскую студенческую весну. А также занимается уборкой помещений, поставляет экшн-камеру агентству регионального туризма Ямала.

В целом если посмотреть расходы Центра, то можно найти такие договоры:

– 590 тыс. рублей на управление и техническое обслуживание воздушного судна;

– 600 тыс. рублей – проведение научной экспедиции;

– 600 тыс. рублей – исследование почв в лаборатории;

– 433 тыс. рублей – поставка лабораторного оборудования;

– 555 тыс. рублей – услуги трансфера;

– 480 тыс. рублей – гостиничные услуги;

– 680 тыс. рублей – издание журнала «Научный вестник ЯНАО»;

– 4,9 млн рублей – поставка систем мониторинга мерзлоты;

– 250 тыс. рублей – издание буклета;

Салехард, Наталья Ефремова

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