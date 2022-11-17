Около 7 млн рублей получит Центр изучения Арктики на выплаты уволенным

Власти Ямала выделяют новую субсидию «Научному центру изучения Арктики». На этот раз в связи с сокращением сотрудников. Сумма достаточно крупная – 6,8 млн рублей. Об этом говорится в приказе департамента внешних связей ЯНАО, который подписан заместителем губернатора Александром Мажаровым.

В пресс-службе губернатора ЯНАО пояснили, что в эту сумму входят выплаты сокращённым сотрудникам – компенсации, выходное пособие и иные выплаты.

Из документов известно, что с 1 октября штатную численность сократили на 16 позиций, до 73 человек. Все ли сокращённые ставки были заняты и сколько в итоге людей пришлось увольнять – неясно.

«Оптимизация деятельности Научного центра изучения Арктики направлена на структурирование и усиление научного блока, создание условий для выполнения прикладных научных исследований, соответствующих приоритетным задачам стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года», – заявили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Научный центр изучения Арктики» регулярно получает субсидии в десятки миллионов рублей на разнообразные исследования. В частности, именно это учреждение занимается изучением процессов таяния вечной мерзлоты в регионе.

Салехард, Наталья Ефремова

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