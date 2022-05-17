Ямал создаёт школу за наблюдения за мерзлотой после попыток подрядчиков обмануть власти

Власти Ямала намерены развивать научные компетенции в сфере наблюдения за вечной мерзлотой. Это связано с деформацией мерзлоты, которая заметна в Западной части округа. Она может создавать угрозу для зданий. При этом сторонние подрядные организации, которые берутся за изыскания и оценку состояния мерзлоты, не всегда добросовестно подходят к работе. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов агентству «Новый День».

«Мы серьёзно занялись этим вопросом. Создали центр компетенций у нас в научном центре (ГАУ «Научный центр изучения Арктики» – прим.ред.). Нашли сотрудников, вложили инвестиции, закупили лабораторное, исследовательское оборудование. Покупаем передвижные лаборатории, потому что это касается не только Салехарда. Ситуация непростая в западной зоне. Здесь проходит граница деформации, водораздел, где мерзлота начинает гулять. Сейчас исторический момент в этой зоне – Салехард, Лабытнанги, Аксарка, мелкие посёлочки. Здесь везде к этому (к оценке состояния грунтов – прим.ред) нужно подходить гораздо серьёзнее, чем мы это делали вчера», – уточнил глава региона.

В конце апреля г-н Артюхов сообщал РБК, что власти Ямала в 2022 году потратят на создание системы мониторинга многолетней мерзлоты на инфраструктурных объектах и в городах более 300 млн рублей.

Несколько траншей получил также «Российский центр освоения Арктики». Деньги направили на создание лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности.

Руководитель этой лаборатории Глеб Краев объяснял РБК: «Скважины глубиной до 10-15 м на разных уровнях оборудуют датчиками влажности и температуры. В автоматическом режиме приборы будут передавать данные в единый центр контроля. При получении информации о повышении температуры выше предельной отметки система подаст предупреждение, что позволит предотвратить аварию. Например, прорыв водопровода может «размыть» мерзлоту под домом, и возникнет риск просадки строения».

По словам Дмитрия Артюхова, прежние подрядчики зачастую делали работы формально, на коленке, что не отражало реальную картину.

«Раньше мы это делали на аутсорсинге, проектные организации давали какие-то рекомендации. Сегодня очевидно, что надеяться на пришлых людей, которые имеют очень малый опыт работы в мерзлоте, нам нельзя. Мы должны развивать наши компетенции, учитывая, какую значимость это имеет для безопасности наших городов. С академической стороной, профессурой, грубо говоря, и с полевой частью работ. Когда люди приезжают, делают замеры, сами руками это проверяют в лаборатории и несут ответственность за качество выполненных образцов, – уточнил губернатор Артюхов. – Мы не раз сталкивались с ситуацией, когда в отчётах всё хорошо, но когда строитель выходит на площадку, он говорит – там под землёй совсем не то, что в этих замечательных картинках».

Дмитрий Артюхов привёл конкретный пример такой некачественной работы: «У меня несколько версий: либо люди были некомпетентны, либо они нас просто надувают. Например, в отчёте было забор керна с 15 метров, а физический осмотр этой скважины показал, что пробурили всего метра 2. То есть всё делалось на бумаге. Самые одиозные случаи – будем наказывать. Ну, а главная задача – развить свои навыки», – отметил глава региона.

Салехард, Юлия Фролова

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