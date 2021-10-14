Датчики и контроль: социальные объекты Ямала будут оберегать от таяния вечной мерзлоты

Все социальные здания Ямала оснастят термометрическими датчиками, лю этом на своей странице ВКонтакте рассказал Дмитрий Артюхов, после участия в Российской энергетической неделе. Планируется, что их разместят в основании строений. Это поможет отслеживать изменения и деградацию вечной мерзлоты. Если ее уровень будет и дальше уходить под землю, то это приведет к большим разрушениям. Но это в том случае, если не отслеживать эти изменения.

В начале года ямальские ученые разработали методику контроля несущей способности грунтов под объектами капстроительства, которая подвержена влиянию деградации вечной мерзлоты. В случае необходимости при просадке фундамента специалисты смогут установить дополнительные несущие свайные конструкции.

Под всеми социальными объектами на Ямале пробурят термометрические скважины с автоматизированным измерительным оборудованием. Ожидается, что это произойдет в ближайшие 10 лет. Датчики помогут вести мониторинг состояния вечной мерзлоты и ее возможных изменений

Напомним, большинство многоэтажных построек на Ямале размещено на свайном основании. В мерзлоту заколачиваются железобетонные сваи и уже на них возводится дом.

Также, в округе функционирует лаборатория криологии земли и геотехнической безопасности. Для мониторинга мерзлоты в Салехарде, Лабытнанги и Новом Уренгое пробурили термометрические скважины.

Салехард, Александр Непомнящий

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