Через 25 лет таяние вечной мерзлоты приведёт к повреждению половины зданий на Ямале

Власти Ямала заявили, что таяние вечной мерзлоты через 25 лет приведёт к деформации половины зданий в автономном округе. Такие данные озвучил замгубернатора ЯНАО Александр Подорога на заседании комитета СовФеда. Кроме того, эту информацию распространяют официальные каналы депутатов Заксобрания Ямала.

По данным г-на Подороги, вечная мерзлота исчезнет к 2042 году, если климат сохранит тенденции, которые есть сейчас.

«Ямал сильнее других регионов Арктики испытывает последствия изменения климата в состоянии мерзлоты. Основная причина – потеря несущей способности промёрзлых грунтов. <…> По разным оценкам, к 2042 год ожидается полное исчезновение мерзлоты при неизменении климатических условий», – сказал г-н Подорога, его слова цитирует ТАСС.

Чиновник уточнил, что к 2050 году несущая способность грунтов уменьшится до 60%, а повреждения различной степени получат около 54% объектов капитального строительства региона.

В регионе запущен пилотный проект по наблюдению за мерзлотой. По данным Александра Подороги, под 34 объектами оборудовано 300 термометрических скважин, установлено 5 тыс. датчиков. Наблюдение за вечной мерзлотой достаточно дорого обходится бюджету Ямала. Только в 2022 году на систему ушло 300 млн рублей.

Отметим, два крупных скандала – повреждение социальных новостроек – связали именно с изменением климата и таянием вечной мерзлоты. Это трещины в садике «Мамонтёнок» в Салехарде и трещины в здании детсада «Виниклюзия» в Новом Уренгое.

О проблеме деградации мерзлоты не раз говорил губернатор Дмитрий Артюхов. Он объяснял необходимость создания своей системы тем, что сторонние подрядчики недобросовестно подходят к вопросу слежения за мерзлотой.

Салехард, Наталья Ефремова

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