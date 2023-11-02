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Четверг, 2 ноября 2023, 10:45 мск

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В России создадут систему мониторинга многолетней мерзлоты

В России разрабатывают систему государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Она станет частью общей структуры государственного экологического мониторинга.

«Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты», – сообщается на сайте правительства РФ.

Полученные данные будут использоваться для моделирования и прогноза изменений климата, что поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан.

«Система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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