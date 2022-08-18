Апелляция отказала властям Ямала в процессе по треснувшему садику в Салехарде

Власти ЯНАО не смогли в апелляции оспорить решение суда по детскому саду «Мамонтёнок» в Салехарде, который пошёл трещинами. Таким образом компания «ВИС Девелопмент», которая строила здание, по-прежнему ничего не должна правительству.

Ранее департамент экономики Ямала подавал иск к застройщику «ВИС Девелопмент», требуя выплатить 1,4 млрд рублей. Такую сумму чиновники хотели получить от компании в связи с тем, что детский сад долгое время не работал из-за появившихся дефектов – на стенах и потолке нашли трещины. Садик открыли только после того, как в подвале установили системы термостабилизации.

Суд первой инстанции посчитал, что застройщик не виноват в появлении трещин. В процессе «ВИС Девелопмент» предположил, что виноваты муниципальные учреждения, которые начали строить дорогу и теплотрассу вблизи сада. Это привело к нарушению естественных гидрологических условий местности, что повлияло на вечную мерзлоту. Суд принял эти доводы.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос агентства «Новый День» в мае 2022 года, предположил, что первопричиной появившихся дефектов «Мамонтёнка» стало низкое качество геологических изысканий. «А первопричина, наверное, всё-таки – это качество изысканий. Качество проектирования. Это слабое место», – говорил глава региона.

Восьмой арбитражный апелляционный суд 16 августа 2022 года вынес решение не в пользу департамента экономики ЯНАО – решение суда первой инстанции отменять не стали.

Салехард, Юлия Фролова

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