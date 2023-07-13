В Салехарде опять проблемы с детсадом «Мамонтёнок»: теперь провалилась игровая площадка

В Салехарде у детского сада «Мамонтенок» провалилась детская площадка. Это тот самый детский сад, под которым ранее поплыли грунты и пришлось ставить систему заморозки грунтов.



Как пишет «Ямал-Медиа», на кадрах с места происшествия видно, что провалился асфальт и деформировалась часть детской площадки. Качели изменили наклон. Между верандой и плиткой появились зазоры.



В мэрии Салехарда заявили, что в очередной раз виной стали проблемы с грунтом. «На территории детского сада «Мамонтенок» произошло подмывание и обрушение грунта. Ведётся разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ», – указали чиновники.



Детей на территории учреждения сейчас нет, пояснили власти города.





Проблемы с детским садом «Мамонтенок» появились почти сразу после его строительства: в здании в 2019 году образовались трещины, его экстренно закрыли на ремонт.

Здание строили по схеме ГЧП – компания «ВИС Девелопмент» возвела объект, после чего власти начали процедуру выкупа. После обнаружения трещин начались суды. Они согласились, что застройщик не виноват, вероятная причина подвижки грунтов – строительство теплотрассы и дороги вблизи сада. Однако компания «ВИС» всё равно установила дорогостоящую систему термостабилизации и бесплатно передала её властям.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос агентства «Новый День» в мае 2022 года, предположил, что первопричиной появившихся дефектов «Мамонтёнка» стало низкое качество геологических изысканий.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»