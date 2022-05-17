Причиной деформации детсада «Мамонтёнок» в Салехарде могло стать плохое изучение геологии

Одна из возможных причин деформации детского сада «Мамонтёнок» в Салехарде – низкое качество геологических изысканий в районе строительства. В этой части проходит подземный водоисточник. Это должны были учесть на этапе изысканий и проектирования. Эти работы заказывал инвестор – «ВИС Девелопмент», именно поэтому он исправлял нарушения за свой счёт в рамках договора о государственно-частном партнёрстве. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов агентству «Новый День».

Речь идёт об инциденте 2019 года. В 2017 году в Салехарде открыли современный детский сад «Мамонтёнок», построенный инвестором «ВИС Девелопмент» по схеме ГЧП. В 2019 году его пришлось закрыть на реконструкцию – обнаружили нарушения деформационного шва, на стенах нашли трещины. Начались поиски причины случившегося. Садик открыли в 2020 году, после термостабилизации грунтов.

В 2021 году департамент экономики подал в суд с просьбой взыскать с «ВИС Девелопмент» неустойку в 1,4 млрд рублей (при стоимости садика в 1,8 млрд рублей). Суд отказал властям Ямала.

Как уточнил губернатор Дмитрий Артюхов, впереди – апелляция.

«Штраф в 1,5 млрд рублей рассчитан по формуле, которая предусмотрена договором ГЧП (то есть она не учитывает причины просрочки ввода садика – прим.ред). Суд на то и существует, чтоб взвесить все обстоятельства», – объяснил г-н Артюхов. «А первопричина, наверное, всё-таки – это качество изысканий. Качество проектирования. Это слабое место», – отметил глава региона.

Он добавил, что теперь геология территории хорошо изучена, так как именно здесь строится новый жилой микрорайон Обдорский.

Ранее в суде стало известно, что «ВИС Девелопмент» самостоятельно оплатил и безвозмездно передал округу систему термостабилизации грунтов стоимостью 233 млн рублей для того, чтобы фундамент «Мамонтёнка» был стабилен.

«Инвестор по сути намораживал грунт, стабилизировал. Под садик монтированы специальные установки, которые следят за температурой грунтов в круглогодичном режиме», – уточнил г-н Артюхов.

Салехард, Юлия Фролова

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