В Салехарде экстренно закрыли новый детсад, построенный компанией ВИС

В Салехарде срочно закрыли новый детский сад «Мамонтенок», построенный в рамках ГЧП. Причина – деформация некоторых конструкций и скопление воды. Детей придется перевести в другие учреждения. Детский сад открыли всего год назад, в сентябре 2018 года. Его построила компания ВИС в 2017 году. Именно эта фирма отвечает сейчас за состояние объекта, так как занимается обслуживанием здания. Об этом сообщается в официальной информации строительной фирмы в пятницу, 27 сентября 2018 года.

Компании пришлось экстренно откачивать воду из тепловой камеры на теплотрассе, снабжающей здание. Сейчас «ВИС Девелопмент» проводит техническое обследование строения.

«26 сентября «ВИС Девелопмент» направил заместителю главы администрации Салехарда Оксане Терешковой и заведующей детсадом Ольге Бек письмо о необходимости приостановки эксплуатации блока «B», – говорится в сообщении компании.

Сейчас видны изменения деформационного шва между блоками. Кроме этого, в помещении бассейна на втором этаже произошло частичное разрушение конструкции декоративного потолка. ВИС озвучил итоги визуального осмотра, который показал, что несущие конструкции не деформированы.

Чтобы понять, откуда в тепловой камере вода, в детский сад вызвали сотрудников «Салехардэнерго». В здании будут проводить обследования.

«Мамонтенок» – первый детский сад в Салехарде в рамках проекта государственно-частного партнерства. Его торжественно открывали глава ВИС Игорь Снегуров, депутат Елена Зленко, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.09.19

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