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Пятница, 27 сентября 2019, 20:23 мск

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В Салехарде экстренно закрыли новый детсад, построенный компанией ВИС

Фото – Pixabay

В Салехарде срочно закрыли новый детский сад «Мамонтенок», построенный в рамках ГЧП. Причина – деформация некоторых конструкций и скопление воды. Детей придется перевести в другие учреждения. Детский сад открыли всего год назад, в сентябре 2018 года. Его построила компания ВИС в 2017 году. Именно эта фирма отвечает сейчас за состояние объекта, так как занимается обслуживанием здания. Об этом сообщается в официальной информации строительной фирмы в пятницу, 27 сентября 2018 года.

Компании пришлось экстренно откачивать воду из тепловой камеры на теплотрассе, снабжающей здание. Сейчас «ВИС Девелопмент» проводит техническое обследование строения.

Новый День: В Салехарде экстренно закрыли новый детсад, построенный компанией ВИС

«26 сентября «ВИС Девелопмент» направил заместителю главы администрации Салехарда Оксане Терешковой и заведующей детсадом Ольге Бек письмо о необходимости приостановки эксплуатации блока «B», – говорится в сообщении компании.

Сейчас видны изменения деформационного шва между блоками. Кроме этого, в помещении бассейна на втором этаже произошло частичное разрушение конструкции декоративного потолка. ВИС озвучил итоги визуального осмотра, который показал, что несущие конструкции не деформированы.

Чтобы понять, откуда в тепловой камере вода, в детский сад вызвали сотрудников «Салехардэнерго». В здании будут проводить обследования.

«Мамонтенок» – первый детский сад в Салехарде в рамках проекта государственно-частного партнерства. Его торжественно открывали глава ВИС Игорь Снегуров, депутат Елена Зленко, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко.

Салехард, служба информации

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