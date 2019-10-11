Деформированный детсад в Салехарде будут ремонтировать не менее полутора месяцев

Компания «ВИС» озвучила предварительные итоги обследования экстренно закрытого садика «Мамонтенок» в Салехарде. Причина появления трещин и нарушений – растепление грунтов. По версии мэрии, основной виновник деформаций – погода и климат. Главной задачей, которая может решить проблему, строители назвали водоотведение, дренаж.

Новый садик, построенный по схеме ГЧП, закрыли в конце сентября 2019 года. ЧП вызвало серьезный резонанс – родителям, детям и воспитателям пришлось терпеть неудобства. Всего в «Мамонтенке» 459 воспитанников, на данный момент его посещают 261 ребенок. Детей разместили в других учреждениях.

Как сообщается на сайте мэрии Салехарда в пятницу, 11 октября, восстановительные работы могут занять полтора месяца. Согласно первым итогам осмотра, здание в порядке, несущие конструкции не повреждены.

«В сентябре наши специалисты зафиксировали движение по деформационному шву в одном из блоков. Мы обратились к администрации города с просьбой не эксплуатировать пока детский садик. Предварительные итоги говорят о том, что идет перенасыщение грунта водой и растепление. Сейчас мы проводим работы по усилению дренажа, мы будем достаточно серьезными средства отсекаться от близлежащих дорог. Дренажные работы нужно закончить до серьезных заморозков. Сейчас землю подморозит, это позволит нормально откапать траншеи, чтобы они не обсыпались. Материалы мы закупили», – сказал представитель ООО «ВИС Девелопмент» Сергей Салярян, которого цитируют на сайте горадминистрации.

В мэрии добавили, что строители уже проводят работы. Они вскрыли лотки теплотрассы.

«Это ситуация, которая произошла в результате внешних факторов, и вначале нужно выявить причину. Скапливанию воды в тепловой камере возле здания могли послужить изменения рельефа вокруг объекта, которые произошли здесь за последние несколько лет. Могли повлиять и климатические условия. Заключение нам выдадут в начале ноября. После этого мы сможем принимать решения о дальнейшей эксплуатации объекта», – заявил первый замглавы администрации города Олег Куруч.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что после того, как выяснят причину, будут устанавливать виновных.

Салехард, служба информации

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