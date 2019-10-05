Губернатор Артюхов заявил, что ситуация с дефектным «Мамонтенком» плохая

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал «плохой» ситуацию с деформацией здания детского сада «Мамонтенок» в Салехарде. Он также попросил родителей, чьих детей экстренно выселили из учреждения, набраться терпения. Глава ЯНАО добавил, что пока не хочет называть виновных в разрушениях – сначала нужно восстановит здание.

Сад экстренно закрыли 27 сентября 2019 года из-за деформации стен и затопления одного из помещений. Детей распределили по другим учреждениям. Это вызвало недовольство воспитателей и родителей.

В субботу, 5 октября 2019 года, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проводит прямой эфир в инстаграме. Вопросы про «Мамонтенок», которые сыпались пачками, он игнорировать не стал. Причем комментировать проблему главе ЯНАО пришлось дважды.

Во время эфира г-н Артюхов согласился, что детей перенаправили в другие учреждений «не совсем удачно» и что родители возмущаются вполне справедливо. Правда, этот тезис он не раскрыл. Далее он сообщил, что виновных накажут только после того, как восстановят безопасность строения.

«Сейчас необходимо, чтобы специалисты нашли первопричину и решили, как усилить здание. Если необходимо усиливать фундамент, все будет сделано в рамках гарантий и максимально быстро. <…> По той информации, которая у меня есть целостности здания ничего не угрожает. Насколько я понял, деформационные швы взяли на себя удар. Но я рассуждать об этом не хочу, профильные специалисты должны все изучить. <…> Усиление фундамента займет некоторое время. Пожалуйста, родители, наберитесь терпения», – сказал Дмитрий Артюхов.

Он также заявил, что ему очень не понравилась эта ситуация. «Мне эта ситуация не понравилась, не хочу принимать кадровые решения, но ситуация плохая. <…> После того, как мы решим проблему, мы сделаем выводы, кто за это отвечает. Будут вынесены окончательные оценки, может быть, кадровые», – заключил г-н Артюхов.

Садик строили по схеме ГЧП – компания «ВИС» сама возводила строение, а потом бюджет ей вернул затраты. Садик новый.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.10.19

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