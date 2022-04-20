Власти Ямала не смогли взыскать с компании «ВИС» 1,4 млрд рублей за треснувший садик

Суд отказал властям Ямала во взыскании с застройщика садика «Мамонтёнок» суммы неустойки из-за дефектов здания. Департамент экономики Ямала просил взыскать с «ВИС-Девелопмент» 1,4 млрд рублей. Суд посчитал, что трещины по зданию пошли не из-за застройщика. Поэтому отказал чиновникам. Подробности – в материале агенства «Новый День».

История строительства

В 2017 экс-губернатор Дмитрий Кобылкин торжественно открывал первый детский сад, построенный по схеме государственного-частного партнёрства на Ямале – «Мамонтёнок» в Салехарде. Его возводила компания «ВИС-Девелопмент». Осенью 2019 года здание сада пришлось закрыть, детей распределить по другим учреждениям: на стенах и потолке нашли трещины и дефекты. Губрнатор Дмитрий Артюхов обещал во всём разобраться.

Открыли сад только через год – в 2020 году. После установки специальной системы термостабилизации.

История суда

В конце 2021 года департамент экономики Ямала подал иск к «ВИС Девелопмент» с требованием выплатить 1,4 млрд рублей. Это сумма неустойки за то, что здание несвоевременно передали окружным властям из-за тех самых дефектов.

Построенный садик в 2017 году ввели без замечаний. Его передали в аренду мэрии Салехарда в том же 2017 году. У мэрии тоже не было замечаний. Садик работал почти 2 года.

Потом началась процедура выкупа объекта (предусмотрнена соглашением о ГЧП). Деньги за садик – 1,8 млрд рублей – власти Ямала перечислили в 2018 году. Забрать его в собственность округа должны были позднее. В апреле 2019, судя по данным Депэкономики, в садике нашли строительные нарушения. До осени 2019 устранить их не смогли.

Компания «ВИС-Девелопмент» предоставила в суде экспертизу. По её данным, причина активности деформационного шва – это действия «Салехардэнерго» и «Дирекции капстроительства и инвестиций». Они начали строить дорогу и теплотрассу вблизи сада. Это привело к нарушению естественных гидрологических условий местности, что повлияло на вечную мерзлоту, её начало подмывать и размораживать.

Такие дефекты привели к тому, что пришлось покупать и устанавливать специальное оборудование. В 2021 году компания ВИС передала властям холодильное оборудование системы термостабилизации, термостабилизаторы и систему постоянного дренажа. Общая стоимость этого оборудования – 233 млн 209 тыс. рублей. Власти приняли его, но не по гарантии, как этого можно было ожидать в случае вины подрядчика. «ВИС» безвозмездно передал оборудование в собственность округа.

Суд посчитал, то все это доказывает, что ВИС не виноват в появлении трещин в здании.

Салехард, Юлия Фролова

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