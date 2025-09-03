В Шурышкарском районе под детским садом установят термостабилизаторы из-за проблемы грунтов

Под детским садом «Оленёнок» в селе Мужи Шурышкарского района установят термостабилизаторы грунта. Проблемы с почвами обнаружили во время ремонта образовательного учреждения. Об этом сообщил глава района Олег Попов.

«После проведения ремонта в детском саду «Оленёнок» выявлена потребность в усилении грунтов. У нас грунты влагонасыщенные. Никакой опасности здание не представляет. Но, чтобы работать на перспективу, принято решение усилить грунты. Уже подготовлена проектная документация для установки термических стабилизаторов. Кроме того, необходимо будет сделать термометрические скважины, чтобы следить за температурой почвы. Работы эти бесшумные. Они не повлияютна детей. Отселять мы с этого детсада никого не будем», – сказал г-н Попов во время своего прямого эфира несколько дней назад.

Год назад он сообщал, что проблему нашли, когда вскрыли плиты. «Когда проводили вскрытие плит и цоколя, то выявили серьезное проседание почвы. Обратились к экспертам в Салехард, они приехали и сейчас готовят заключение. Но уже известно, что аварийной ситуации нет, однако если не принять меры, то в будущем проседание влагонасыщенной почвы может привести к разрушению фундамента. Рисковать мы не можем», – говорил мэр.

В Салехарде проблема с грунтами под социально значимыми зданиями, в том числе и детскими садами, возникла из-за таяния вечной мерзлоты и растепления грунтов. Громким был скандал вокруг детсада «Мамонтёнок» – новое здание пошло трещинами. Строителям – «ВИС» пришлось устанавливать сложную систему термостабидизации грунтов под строением.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube