Мамочки Салехарда подняли скандал из-за закрытия садика с трещинами

В Салехарде закрытие нового детского сада «Мамонтенок», где нашли трещины, вызвало конфликты и волнения среди родителей и воспитателей. Учреждение срочно закрыли 27 сентября 2019 года. Его строила компания «ВИС» по схеме государственно-частного партнерства. Несколько дней назад выяснилось, что строение может быть опасно, его сейчас обследуют. Воспитанников пришлось экстренно распределять по другим детсадам. В Сети распространяются слухи о том,что сад больше не откроют.

Вопросы о «Мамонтенке» поступают в аккаунт губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, который 5 октября обещал провести прямой эфир. Кроме того, проблему обсуждают в городских пабликах соцсетей.

В инстаграм главу региона просят ответить на вопрос о будущем сада. «Помогите решить вопрос с детскими садиками и разделением детей из «Мамонтенка». Мало того, что чужие детские сады, еще и поделили наполовину, и эти половины поделили еще чуть ли не по два человека!! Это ломает психику детей. Это не наша вина. Наши дети страдают», – говорится в одном из обращений.

«Кто принимал этот сад и как? Понесут ли они наказание? Родители тех садов, куда распределили мамонтят, очень недовольны. Если «Мамонтенок» все-таки закроют, куда девать 400 детей», – волнуется другой подписчик Дмитрия Артюхова.

В сообществе «Подслушано в Салехарде» «Вконтакте» появился пост о том, что у воспитателей кратно выросла нагрузка из-за того, что группы увеличились.

«Здравствуйте всем, особенно Департамент образования. В связи с закрытием «Мамонтенка» говорится, что нет больше 30 детей в группах, соблюдается санпин. Но вы только говорить научились, поздравляю вас, а на самом деле в группах детей больше, нагрузка большая для воспитателей, оплату выше нормы можно и не ждать от вас. Мало этого, да еще воспитателя к няне практически приравняли по зарплате. Как так может быть? Сначала одна зарплата, теперь на 15 процентов меньше. И хотите, чтоб все молчали и работали», – говорится в одном из постов.

Позже появился и другой, уже от родителей.

«Родители! прекратите жаловаться, что наши дети, переведенные из «Мамонтенка» УЩЕМЛЯЮТ ПРАВА ВАШИХ ДЕТЕЙ. Наши дети больше всех пострадали. Из-за ваших жалоб наши группы теперь расформировывают по другим группам и к другим воспитателям. БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ, в нашей группе 30 человек ходит и никто не умер, а у вас что за паранойя по этому поводу!? Знайте, земля круглая... Противно даже от такого неадекватного поведения ВЗРОСЛЫХ... МЫ НЕ ВИНОВАТЫ, ЧТО САД УБОГО ПОСТРОЕН, НАМ ТОЖЕ НЕ НА РУКУ ТАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ...», – говорится в посте.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 03.10.19

«Тюменьэнерго» отказывается от своего названия. / Родственник Жанны Белоцкой хочет пост в администрации Ноябрьска. / Новые депутаты гордумы Салехарда наплевали на избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»