Власти Ямала требуют 1,4 млрд рублей с компании «ВИС Девелопмент»

Департамент экономики Ямала требует с компании «Вис Девелопмент» 1,4 млрд рублей из-за проблем с построенным социальным объектом. Исковые требования предъявлены чиновниками в арбитражном суде. Какой именно объект был построен с нарушениями, в документах суда пока не сообщается. Агентство «Новый День» предполагает, что речь может идти о проблемном детском садике «Мамонтёнок» в Салехарде, который был затоплен и пошёл трещинами в 2019 году.

Исковое заявление департамент экономики Ямала подал в декабре 2021 года. В материалах суда говорится, что речь идёт о нарушении условий контракта.

При этом очень кратко и неконкретно обозначена позиция «Вис Девелопмент». «Ответчиком в рамках Соглашения № 101-19/58 от 23.12.2013 г. был построен Объект (какой именно, не указано – прим.ред.) в полном соответствии с действующими санитарными, техническими правилами и нормами, который по акту приема передачи №1 от 30.06.2017 г. был принят в аренду без замечаний. И в период с 30.06.2017 г. по октябрь 2019 г. Объект эксплуатировался и использовался по своему функциональному назначению, что опровергает доводы Истца о несоответствии Объекта условиям государственного контракта», – говорится в материалах суда.

Также «Вис Девелопмент» сообщает, что «причиной выявленного состояния Объекта (а что именно с ним не так, не поясняется – прим.ред) явилось действие как природного характера (форс-мажор), так и действия третьих лиц, а именно АО «Салехардэнерго» и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».

Соглашение № 101-19/58 от 23.12.2013 г., о котором говорится в материалах суда – это соглашение о государственно-частном партнёрстве между правительством Ямала и компанией «ВИС Девелопмент». Оно предполагало строительство 6 образовательных учреждений в разных муниципалитетах Ямала. В том числе и детского сада «Мамонтёнок» в Салехарде на улице Кнунянца.

В материалах суда упоминается договор аренды объекта от 30.06.2017 года. Как раз с этого периода начался договор аренды между администрацией Салехарда и «ВИС Девелопмент», по которому муницпалитет получил право использовать «Мамонтёнок». В этот же период был заключен договор о выкупе здания детского сада у «Вис Девелопмент» за 1,8 млрд рублей.

Детский сад «Мамонтёнок» торжественно открыли в сентябре 2017 года. В церемонии принимали участие бывший губернатор Дмитрий Кобылкин, его заместитель, а ныне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, генеральный директор ООО «ВИС ТрансСтрой» Игорь Снегуров.

Через два года произошло ЧП: сад пришлось экстренно расселять из-за появившихся трещин. Кроме этого, в помещении бассейна, расположенного на 2 этаже, произошло частичное нарушение целостности конструкции декоративного потолка. На территории было выявлено скопление тёплой воды в тепловой камере на теплотрассе, снабжающей здание детского сада. В конце 2019 года губернатор Дмитрий Артюхов обещал, что виновные в возникновении просадки и трещин здания будут наказаны.

В конце октября 2020 года сад после ремонта открыли. Тогда в мэрии Салехарда сообщали: за последний год проведены масштабные работы по обустройству дренажной системы, произведён отвод грунтовых вод. Установлена система принудительной заморозки грунта с применением термостабилизаторов, что обеспечивает надёжность свайного основания.

Агентство «Новый День» направит запрос в правительство Ямала, чтобы выяснить, о каком всё-таки объекте идёт речь в иске департамента экономики и относится ли иск к зданию «Мамонтёнка».

Салехард, Юлия Фролова

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