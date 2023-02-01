Из-за деформации здания власти проверят новый детский сад «Виниклюзия» в Новом Уренгое

В Новом Уренгое в здании нового детского сада «Виниклюзия» появилась деформация. Учреждение нашло подрядчика, который должен изучить причину повреждений и даст рекомендации. Об этом сообщается на официальном сайте торгов. Закрывать детский сад на период работ не будут.

Детский сад «Виниклюзия» открыли в 2020 году. В нём могут заниматься в том числе малыши с особенностями развития. Детский сад построен в партнёрстве правительства округа, администрации города и компании Wintershall Dea Russia. В мэрии газовой столицы сообщали, что подрядчиком является компания ООО «ГорСтрой».

В конце января 2023 года детский сад нашёл подрядчика для обследования здания. Цель работ – выявление причин деформации несущих строительных конструкций здания, неустойчивой и ненадёжной их работоспособности. И разработка рекомендаций для восстановления работоспособного состояния несущих строительных конструкций.

Это не первый детский сад, в отношении которого власти проводят обследование на предмет безопасности нахождения в нём детей. Самый громкий случай – детский сад «Мамонтёнок» в Салехарде. Его строила компания «ВИС Девелопмент» по схеме ГЧП. Вскоре после открытия в здании появились трещины. Садик закрыли и открыли вновь только после того, как в подвале установили системы термостабилизации. Власти Ямала судились с подрядчиком, но суд встал на сторону строителей.

Также замгубернатора Александр Мажаров ранее говорил, что из-за возможных повижек грунтов власти наблюдают за несколькими социальным объектами, в их числе детсад «Рябинка» в Салехарде. https://newdaynews.ru/yanao/762370.html

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Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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