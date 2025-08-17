Власти затрудняются назвать сроки треснувшего детсада «Виниклюзия» в Новом Уренгое

Власти Нового Уренгоя не могут назвать сроки ремонта детского сада «Виниклюзия», который пошёл трещинами вскоре после открытия. Как сообщили в департаменте строительства и ЖКХ города в ответ на вопрос от жителя города в аккаунте губернатора Дмитрия Артюхова, точных дат ещё нет.

«В настоящий момент проводятся изыскания. По результатам изысканий будут определены сроки капитального ремонта», – ответили чиновники.

Сам г-н Артюхов также прокомментировал проблему с садом, упомянув, что специалисты не нашли вины подрядчиков в разрушении здания. Чиновники винят в деформации грунты и таняие вечной мерзлоты.

«С «Виниклюзией» есть проблема. Садик отличный, один из самых любимых. Вокруг него сделали исследования – там есть процессы с мерзлотой. Смотрим проектные документы, изыскания – там всё в порядке, а жизнь по-другому распорядилась. Или где-то специалисты неквалифицированные, или мы не можем предугадать, процесс сложнее, чем изначально казалось», – сказал глава региона.

Ещё в начале 2024 года детсад оплачивал работы по разработке проекта для усиления фундамента здания методом цементирования. Работы должны были завершить летом того же, 2024 года.

Детсад открыли в 2020 году. Он построен в партнёрстве правительства округа, администрации города и компании Wintershall Dea Russia. Подрядчиком является компания ООО «ГорСтрой».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube