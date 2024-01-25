На Ямале вновь пошёл трещинами новый детский сад

В Новом Уренгое на огромные трещины в здании детского сада «Виниклюзия» пожаловались жители. Учреждение открыли в 2020 году. Оно может принимать в том числе малышей с особенностями развития. Трещинами заинтересовались следователи: глава СКР Александр Бастрыкин поручил ямальским силовикам доложить о ситуации. Подрядчиком на стройке здания выступала компания ООО «ГорСтрой». Чиновники о проблемах знают и уверяют, что причина – подвижки грунтов. О том, что в здании есть деформация, агентство «Новый День» уже писало.

О трещинах сообщили в телеграм-канале главы Нового Уренгоя жители города, они же разместили фото из детского сада, на которых видны нарушениях целостности здания. «ДС ВИННИКЛЮЗИЯ. Образовались большие опоясывающие трещины блока здания. Отходят витражи», – уточнил автор снимков.

«В межэтажных перекрытиях и стенах дошкольного учреждения, здание которого построено в 2020 году, образовались трещины, целостность окон нарушена. Отмечается, что ремонтные работы запланированы лишь на лето текущего года», – уточнили в СКР.

В департаменте строительства и ЖКК мэрии Нового Уренгоя сообщили, что «появление трещин обусловлено неоднородностью грунтов основания, а также влиянием сезонного промерзания/оттаивания грунтов».

Чиновники заверили, что следят за ситуацией и подтвердили, что ремонт будет летом. «Примыкающие к данной перегородке несущие узлы и элементы здания дефектов не имеют, находятся в удовлетворительном состоянии. Угроза безопасной эксплуатации здания детского сада отсутствует. В летний период 2024 года запланирован комплекс работ по стабилизации грунтов. Все возникающие дефекты в отделочных покрытиях устраняются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств», – говорится в комментарии городских чиновников.

Власти также уточнили, что в результате обследования садика сделан вывод о том, что допускается эксплуатация здания, но при этом необходимо выполнить компенсирующие мероприятия.

«Установлено наличие многолетнемерзлых, а также талых грунтов», – уточнили в администрации Нового Уренгоя.

Чиновники уточнили, что договор на разработку ПСД на усиление грунтов между МАДОУ «ДС «Виниклюзия» и проектной организацией ООО «Союзпроект» (г. Омск) находится на стадии заключения.

Подрядчик – компания «ГорСтрой» из Чечни – возводила и до сих пор возводит множество объектов в регионе. Есть и скандальные инциденты. «Виниклюзию» строили в рамках трехстороннего соглашения между правительством Ямала, администрацией города, компанией «Винтерсхалл».

Похожий инцидент случился в детском саду «Мамонтёнок» в Салехарде. Тогда власти пытались судиться с застройщиком, но выяснилось, что причиной появления трещин стали не действия строителей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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