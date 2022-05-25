«Чтобы не полетели кассеты»: подрядчик объяснил, зачем в Салехарде новостройку подпёрли краном

Представитель строительной фирмы, которая возводила новостройку в Салехарде по адресу Глазкова,1, рассказал, что стену дома подпирают краном, чтобы «не полетели фасадные кассеты». По словам Виталия Куршина, некоторые фасадные плиты отпали с дома ещё осенью 2021 года. Укрепить торец планировали летом текущего года, но приходится делать это раньше из-за шумихи в прессе и волнений горожан. Такие сведения он озвучил в беседе с журналистами, которую публикует агентство «URA.RU».

«Задача была сохранить тепловой контур, не намочить утепление и сделать временные меры. Мы предупреждали и прокуратуру, и другие контролирующие органы, что у нас запланированы работы на лето – полностью перебрать этот торец с укреплением подсистемы», – заявил г-н Куршин.

Он добавил, что подрядчик предполагал, что во время усиления ветра в Салехарде фасадные плиты может снова оторвать порывами. «Как только увидели, что фасад начал «дышать», я дал приказ подогнать кран, чтобы не было разрушения, и подсистема не развалилась, и кассеты не полетели, потому что у нас здесь стоят автомобили жильцов., – объяснил подпорку стены представитель строительной фирмы. – Ажиотаж в прессе [возник – прим.ред], но ни одна кассета не отлетела. Последствий никаких».

По его словам, именно на этот торец выдались нагрузки выше, чем было предусмотрено проектом.

«Проектировщики берут средние расчёты ветровой нагрузки. Со стихией что боремся? Упали светофоры здесь, в Лабытнанги. Металлические трубы поломало, но ажиотажа никакого. Мы ;t никуда не делись, мы работы запланировали и сделаем», – рассудил г-н Куршин, уточняя, что у подрядной фирмы есть гарантия и от своих обязательств они не отказываются.

Салехард, Наталья Ефремова

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