Завершать ремонт бассейна в Новом Уренгое после изгнания прежнего подрядчика будет компания из Чечни

Завершать ремонт бассейна «Юность» в Новом Уренгое будет подрядчик из Грозного – компания «Гор Строй». Она получила контракт на 244 млн рублей.

Дата завершения работ – не позднее 31.08.2023 года.

Новый подрядчик известен резонансным инцидентом в Салехарде – во время сильного ветра от новостройки, которую построил «Гор Строй» отлетали фасадные плиты, подрядчик подпирал стену строительным краном, чтобы кассеты не летели во все стороны. Эта же компания строит Ледовый дворец в Губкинском.

В феврале 2022 года глава Нового Уренгоя Андрей Воронов анонсировал смену подрядчика на объекте. Он в своём тг-канале писал о том, что на стройплощадке бассейна не происходит никаких движений. «Будем менять подрядчика, который ремонтирует бассейн «Юность». Нам такие работники не нужны – с декабря на объекте никаких движений!", – возмущался градоначальник.

Таким образом с прежним подрядчиком – «Авиапромстрой» – власти расторгли контракт, так как сроки ремонта компания сорвала. Цена контракта с ними составляла 208 млн рублей. Часть работ эта компания (на 31,5 млн рублей) всё же выполнила. Власти Нового Уренгоя направляли в УФАС заявление с предложением внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, но антимонопольщики отказали.

Кстати, сейчас эта компания строит большую школу в Кургане и детскую поликлинику там же.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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