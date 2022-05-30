Подрядчик из Чечни построит Ледовый дворец в Губкинском за 877 млн рублей

Ледовый дворец в Губкинском построит компания из Чечни «Гор Строй» за 877 млн рублей. Об этом сообщается в документах торгов. Других желающих строить такой масштабный объект не нашлось – на аукцион подали только 1 заявку. В минувшую пятницу мэр Губкинского Андрей Гаранин заявил у себя в соцсетях, что спортивный объект построит «надёжный подрядчик». Он не озвучил название фирмы.

Сумма строительства с декабря выросла на 167 млн рублей – тогда подрядчика найти не смогли.

Ледовый дворец расположится в 1 мкр.

Построить объект должны к 31 марта 2024 года.

Согласно материалам техзадания, вместимость здания рассчитана на 400 человек. «Здание имеет прямоугольную форму с выступающим объёмом входной группы. Здание отдельно стоящее, переменной этажности, 1 – 2-х этажное. Здание состоит из двух объёмов: 2-х этажного объёма входной группы и подтрибунного пространства с помещениями различного назначения», – говорится в контракте.

Компания «Гор Строй» буквально несколько дней назад стала участником резонансной истории в Салехарде. Во время сильного ветра, чтобы не обвалились фасады, они прижали стену жилого дома подъёмным краном. После того, как фото с краном облетело СМИ. В том числе и федеральные, подрядчик приступил к укреплению фасадов.

На сайте подрядчика также сообщается, что они строят школу номер 5 в Губкинском. Правда, название города указано с опечаткой.

Губкинский, Наталья Ефремова

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