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Вторник, 14 декабря 2021, 13:07 мск

Новости Ямал

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На аукцион по строительству Ледового дворца на Ямале никто не заявился

фото – проектная документация. Ледовый дворец в Губкинском

Власти Губкинского не нашли подрядчика для строительства Ледового дворца. Аукцион признан несостоявшимся – никто на него не заявился. Об этом говорится на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта была установлена на уровне 710 млн рублей.

Ранее агентство сообщало, что Ледовый дворец должен быть построен в микрорайоне №1 до 20 февраля 2024 года. Вместимость – 400 чел. Дворец строят на бюджетные средства.

Губкинский, Наталья Ефремова

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