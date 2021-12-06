В Губкинском показали проект будущего Ледового дворца ФОТО

Администрация Губкинского объявила аукцион на строительство Ледового дворца. Максимальная стоимость возведения объекта – 710 млн рублей. В ходе торгов она может быть снижена.

Согласно документации, ледовый дворец будет переменной этажности – 1 и 2 этажа. Он расположится в микрорайоне №1. Ледовый дворец должен быть построен до 20 февраля 2024 года. Вместимость – 400 чел. Дворец строят на бюджетные средства.

В августе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал жителям Губкинского, что стройка Ледового Дворца скоро начнётся.

Подрядчик строительства определится по тогам аукциона в декабре 2021 года.

фото - документация по строительству Ледового Дворца в Губкинском

Губкинский, Наталья Ефремова

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